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【滴滴出行】滴滴出行宣布即日起恢復新用戶註冊

股市 15:14 2023/01/16

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滴滴出行宣布即日起恢復新用戶註冊

內地科網監管迎來尾聲，滴滴出行在官方微博上表示，一年多來，公司認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。

滴滴出行表示，後續，公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家網絡安全。

上周已有市場消息指，中國監管部門容許滴滴出行及相關手機應用程式app，最快於本周重新在本土的應用程式平台上架。

滴滴出行於2021年中陷入監管風波，滴滴在6月底剛於美國上市後，中國網絡信息辦公室於7月4日宣布「滴滴出行」App下架，因其「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，引發了中國當局對數據安全上一連串的監管整改，而滴滴亦於上市後不足一年，即2022年6月12日從美國退市。

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編輯：袁諾曦

經濟 滴滴出行
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