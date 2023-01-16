  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】瑞士寶盛私銀：中國股市上半年投資機會更大　看好科技及消費股

股市 15:44 2023/01/16

分享：

分享：

瑞士寶盛私銀：中國股市上半年投資機會更大　看好科技及消費股

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，中國政府政策出現逆轉，有助經濟及企業盈利恢復，企業盈利仍具上調空間，中國股市上半年可能有更多機會，可先增持周期性概念板塊，看好科技股及消費股，料內房也會跑贏大市，但小心極端地波動，而「第二梯隊」可留意金融股，因啤打（beta ）較低，資金亦開始重新流入保險等行業。

鄧啟志解釋，當中國經濟回復，相信市場重新轉向長期結構性改革、共同富裕等，因這些因素不會消失，屆時資金或換馬至環保、太陽能、電動車及以A股為主的先進製造公司等。 不過，能夠證明經濟強力回復的時點則難以確定。

問及本地地產股近期造好，鄧啟志指，除了受惠中國重啟，美國加息周期將臨近尾聲，市場預期香港按揭利率也將見頂。他認為，香港樓市今年會較去年好，惟地產股今年價值升值的空間或有限，雖然看法並非「增持」，但建議追求股息作為回報的投資者可考慮配置。

另外，瑞士寶盛預期未來12月個月歐元、日圓及人民幣兌一美元滙價為106、130及6.9。瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews指，美國聯儲局可能將即將來到的會議再加息一次，但其他國家也將結束加息周期，故相信美元不會崩盤。該行估計，儲局有機會年底或2024年起減息。

宏觀方面，由於環球通脹及經濟增長降溫，認為投資可留意息率吸引的優質固定收益及股票，同時也可專注具有強大定價能力及自由現金流高的企業，選股建議先防守後周期。

相關文章：

【名家看法】建銀趙文利：港股「牛市」確立須看3月份　高息股可次季才吸納

【2023展望】富達國際料中國經濟復甦之路將會循序漸進　籲應把握當中機遇

編輯：袁諾曦

加息 通脹 港股 美股 經濟 A股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）

下一篇文章

【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）
【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款