【2023展望】瑞士寶盛私銀：中國股市上半年投資機會更大　看好科技及消費股

▲ 瑞士寶盛私銀：中國股市上半年投資機會更大 看好科技及消費股

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，中國政府政策出現逆轉，有助經濟及企業盈利恢復，企業盈利仍具上調空間，中國股市上半年可能有更多機會，可先增持周期性概念板塊，看好科技股及消費股，料內房也會跑贏大市，但小心極端地波動，而「第二梯隊」可留意金融股，因啤打（beta ）較低，資金亦開始重新流入保險等行業。

鄧啟志解釋，當中國經濟回復，相信市場重新轉向長期結構性改革、共同富裕等，因這些因素不會消失，屆時資金或換馬至環保、太陽能、電動車及以A股為主的先進製造公司等。 不過，能夠證明經濟強力回復的時點則難以確定。

問及本地地產股近期造好，鄧啟志指，除了受惠中國重啟，美國加息周期將臨近尾聲，市場預期香港按揭利率也將見頂。他認為，香港樓市今年會較去年好，惟地產股今年價值升值的空間或有限，雖然看法並非「增持」，但建議追求股息作為回報的投資者可考慮配置。

另外，瑞士寶盛預期未來12月個月歐元、日圓及人民幣兌一美元滙價為106、130及6.9。瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews指，美國聯儲局可能將即將來到的會議再加息一次，但其他國家也將結束加息周期，故相信美元不會崩盤。該行估計，儲局有機會年底或2024年起減息。

宏觀方面，由於環球通脹及經濟增長降溫，認為投資可留意息率吸引的優質固定收益及股票，同時也可專注具有強大定價能力及自由現金流高的企業，選股建議先防守後周期。

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編輯：袁諾曦