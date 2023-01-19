  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【扣稅優惠】AXA安盛推「扣稅孖寶」限時優惠　可享最高6.8萬元扣稅額

環球政經 16:31 2023/01/19

分享：

分享：

稅季臨近，AXA安盛推出全新限時推廣計劃，客戶凡同時成功投保指定產品，可享有高達12個月的保費回贈，以及合計高達6.8萬元的扣稅額。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

由即日起至2023年3月31日，凡同時成功投保指定產品，包括「AXA安盛智尊守慧醫療保障」、「醫保值附加契約」及「賞豐盛」延期年金計劃，指定「AXA安盛智尊守慧醫療保障」保單，即可享有高達12個月的保費回贈，兼享自願醫保和延期年金，每名合資格納稅人每課稅年度合計高達6.8萬元元的扣稅上限，助客戶把握扣稅良機。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

升級版「AXA安盛智尊守慧醫療保障」計劃除了提供每保單年度高達4000萬元保障及不設終身保障限額外，保障更涵蓋大中華、亞洲（包括澳洲及紐西蘭）或全球（美國除外）。

同時投保指定基本計劃／附加契約保費回贈詳情如下：

指定基本計劃／附加契約 指定AXA安盛智尊守慧醫療保障保單之保費回贈

AXA安盛智尊守慧醫療保障

+

醫保值附加契約

+

「賞豐盛」延期年金計劃

 12個月

AXA安盛智尊守慧醫療保障

+

醫保值附加契約

 7個月
AXA安盛智尊守慧醫療保障 4個月

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

保險公司 安盛 產品 經濟 自願醫保 年金 香港

上一篇文章

【保你大】破產後仍可持有保單嗎？ 一文了解各類保單處理方法

下一篇文章

同區客睇樓半年　有感樓價再跌空間有限　趕新年前830萬買映灣園海景三房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港
國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港
【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產
【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產
【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款