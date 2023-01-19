【扣稅優惠】AXA安盛推「扣稅孖寶」限時優惠　可享最高6.8萬元扣稅額

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【保你大】破產後仍可持有保單嗎？ 一文了解各類保單處理方法
稅季臨近，AXA安盛推出全新限時推廣計劃，客戶凡同時成功投保指定產品，可享有高達12個月的保費回贈，以及合計高達6.8萬元的扣稅額。
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由即日起至2023年3月31日，凡同時成功投保指定產品，包括「AXA安盛智尊守慧醫療保障」、「醫保值附加契約」及「賞豐盛」延期年金計劃，指定「AXA安盛智尊守慧醫療保障」保單，即可享有高達12個月的保費回贈，兼享自願醫保和延期年金，每名合資格納稅人每課稅年度合計高達6.8萬元元的扣稅上限，助客戶把握扣稅良機。
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升級版「AXA安盛智尊守慧醫療保障」計劃除了提供每保單年度高達4000萬元保障及不設終身保障限額外，保障更涵蓋大中華、亞洲（包括澳洲及紐西蘭）或全球（美國除外）。
同時投保指定基本計劃／附加契約保費回贈詳情如下：
|指定基本計劃／附加契約
|指定AXA安盛智尊守慧醫療保障保單之保費回贈
|
AXA安盛智尊守慧醫療保障
+
醫保值附加契約
+
「賞豐盛」延期年金計劃
|12個月
|
AXA安盛智尊守慧醫療保障
+
醫保值附加契約
|7個月
|AXA安盛智尊守慧醫療保障
|4個月
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撰文 : 陳楚琨