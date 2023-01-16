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【解構｜內銀股】瑞銀：招行去年末季盈利增長加快　直言這一指標勝同業是亮點

股市 15:23 2023/01/16

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【解構｜內銀股】瑞銀：招行去年末季盈利增長加快　直言這一指標勝同業是亮點

招行 （03968） 上周五公司業績快報，去年多賺15.1%至1380億元人民幣。瑞銀指，招行 （03968） 表現優於市場預期的12.8%增長，並且招行去年第四季稅後淨利潤達311億元人民幣，即由2021年首九個月按年增14.2%，加快至去年第四季增18.2%。

瑞銀續指，這證明公司盈利增長加速主要是釋放其撥備和季內稅率成效較低；收入上升動力疲軟，主要是非利息收入按年跌10.2%，或因去年第四季債券收益率上升或手續費收入仍然疲軟所致。

在行業淨息差下行的趨勢中，該行認為招行在第四季淨息差按季持平的表現，是一大亮點。誠言，公司第四季按年亦跌11個基點，繼續拖累淨行息收入增長。瑞銀予「買入」評級，目標價54.8元。

高盛：招行去年盈利符預期

高盛發表報告指，招行去年盈利符預期，去年撥備前利潤和淨利潤分別為2,220億人民幣和1,380億元人民幣，而高盛原預測為2,280億和1,340億。這意味著招行去年下半年撥備前利潤和淨利潤分別為970億和680億元，結果符合該行近期下調預測數字，

高盛預期公司淨息差因按揭貸款重新定價而走弱，料有一半的按揭金額重新定價將於低LPR的35個基點，但料今年首季淨息差表現將會回穩，維持「買入」評級，目標價43.57元。

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編輯：姚卓然

 

招商銀行（03968） 港股 大行報告 瑞銀
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