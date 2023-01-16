  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？

Hot Talk 15:14 2023/01/16

分享：

分享：

【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？

李嘉誠基金會於社交媒體發文，指長和系創辦人李嘉誠因於辦公室留意到中環海傍「新春節慶」開展後，主動聯絡主辦方安排贊助。李嘉誠基金會指出，將贊助疫情期間守護香港的醫護、服務香港的外傭和福利機構等共26000人免費乘坐摩天輪及參加攤位遊戲。

基金會稱，照護身心健康和相互關懷的社會是珍貴禮物，臨近新年亦有祝願大家新年福杯滿溢，事事順心如意。

李嘉誠基金會帖文隨即引來網民回應，除感謝李嘉誠外，亦有網民為家傭確認優惠詳情。新春活動由上周六（1月14日）至2月12日舉辦，入場門票連同代幣。以非繁忙時間單人入場計，每位約128元，即整個贊助價值約332.8萬元。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：

【李嘉誠有份】Apollo出行擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車、涉20.2億美元　威馬近月傳出財困

【李嘉誠基金會】李嘉誠基金會上周四4.71元減持5萬股郵儲行、套現約23萬元　郵儲行大挫近一成

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 李嘉誠基金會 中環 李嘉誠
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【滴滴出行】滴滴出行宣布即日起恢復新用戶註冊

下一篇文章

【異動｜生科股】君實生物午後最多跌8%、A股曾跌逾一成 　公司：莫名其妙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）
【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款