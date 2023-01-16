▲ 【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶 即贊助26000人參與、涉哪三類人士？

李嘉誠基金會於社交媒體發文，指長和系創辦人李嘉誠因於辦公室留意到中環海傍「新春節慶」開展後，主動聯絡主辦方安排贊助。李嘉誠基金會指出，將贊助疫情期間守護香港的醫護、服務香港的外傭和福利機構等共26000人免費乘坐摩天輪及參加攤位遊戲。

基金會稱，照護身心健康和相互關懷的社會是珍貴禮物，臨近新年亦有祝願大家新年福杯滿溢，事事順心如意。

李嘉誠基金會帖文隨即引來網民回應，除感謝李嘉誠外，亦有網民為家傭確認優惠詳情。新春活動由上周六（1月14日）至2月12日舉辦，入場門票連同代幣。以非繁忙時間單人入場計，每位約128元，即整個贊助價值約332.8萬元。

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記者：宋佩恩