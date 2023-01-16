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【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」

環球社會熱點 16:00 2023/01/16

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英國哈里王子出版的自傳大爆王室秘辛，包括與哥哥威廉王子同室操戈。兩兄弟亡母戴安娜王妃的前管家也爆料，指哈里童年已自感地位低過威廉，更曾抱怨為何自己的早餐比起哥哥少一條香腸。

【英國王室】凱特一語惹遐想 「談話療法唔係人人適用」 【下一頁】

【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假 【下一頁】

戴妃前管家布維爾（Paul Burrell）接受英媒《太陽報》訪問，憶述兩兄弟童年時期，有次保姆在早餐時給威廉（Prince William）三條香腸，哈里（Prince Harry）則只有兩條。

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哈里當時憤怒地質問保姆：

點解佢（威廉）有三條（香腸），我就得兩條？

（How come he gets three? And I only get two.）

保姆當時居然回答：

威廉比起你更需要填飽個肚，佢有一日會做國王。

（William needs filling up more than you. He’s going to be king one day.）

布維爾形容哈里沒有再開口，只能無奈接受這件事，又表示哈里即使在家中也要面對，外界覺得威廉比他更重要這一點。

【英國王室】哈里自傳正式發售 英民眾半夜排隊搶購 【下一頁】

布維爾又指，戴安娜（Princess Diana）一直平等對待和疼愛兩名兒子，不過他認為哈里難以達到威廉所設立的標準。

他聲稱戴安娜當年曾懇求查理斯（King Charles）不要將哈里送往伊頓公學（Eton College），擔心哈里在同一間學校會活於哥哥的陰影下。

但查理斯堅持要哈里就讀伊頓公學，哈里在學校只能忍受外界不斷拿哥哥與他比較的侮辱。

布維爾認為哈里目前選擇攻擊王室，是因為不滿自己自幼就屈居威廉之下。

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責任編輯：鄭錦玲

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