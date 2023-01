【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」

英國哈里王子出版的自傳大爆王室秘辛,包括與哥哥威廉王子同室操戈。兩兄弟亡母戴安娜王妃的前管家也爆料,指哈里童年已自感地位低過威廉,更曾抱怨為何自己的早餐比起哥哥少一條香腸。

【英國王室】凱特一語惹遐想 「談話療法唔係人人適用」 【下一頁】

【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假 【下一頁】

戴妃前管家布維爾(Paul Burrell)接受英媒《太陽報》訪問,憶述兩兄弟童年時期,有次保姆在早餐時給威廉(Prince William)三條香腸,哈里(Prince Harry)則只有兩條。

哈里當時憤怒地質問保姆:

(How come he gets three? And I only get two.)

保姆當時居然回答:

威廉比起你更需要填飽個肚,佢有一日會做國王。

(William needs filling up more than you. He’s going to be king one day.)