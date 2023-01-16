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【直播主福音】Nvidia Broadcast增Eye Contact功能　讓視線保持直視鏡頭（有片）

科技 15:30 2023/01/16

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視像會議和直播的各類應用，成為疫後新常態。芯片商Nvidia旗下的NVIDIA Broadcast應用程式（App），新增「眼神交流（Eye Contact）」人工智能新功能，加強視像會議和直播時，參與者的互動體驗。

【AI應用】Google Cloud推出AI貨架檢視方案　助零售商提升營運表現

在NVIDIA Broadcast App的最新測試版中，Nvidia新增了一個名為「Eye Contact」的功能，可以將視像會議中的說話者，或直播主的眼神，固定在指定的方向。即讓用家的眼神偏移鏡頭的話，該AI功能可以將改變其眼球凝視的方法，令用家的視線彷如直接鏡頭般。

此外，該功能還利用AI功能，保留用家瞳色、眨眼和轉動眼珠等動作。當用家的真實視線移離鏡頭位置太遠時，其「斷開連接功能（even a disconnect feature）」，更可以成為用家真實眼睛和模擬眼睛之間的過渡，讓畫面中的假視線與真視線重合，使整體效果更自然。

然而，正在測試的功能難免未盡完善，Nvidia表示，還有「數以百萬計」的瞳色與環境照明組合向未進行測試。建議並鼓勵用家若在使用中，假視線出現奇怪狀況的話，可以將相關畫面錄像，發送予該企作反饋，以便工程師們研究及改善。

【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據

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責任編輯：殷凱怡

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