apm「竹」願金兔遊藝園　紐約人氣插畫家10呎巨型招財金兔迎新歲　20呎竹願長廊、訂製個人專屬電子揮春、祈願繪馬　低至$1年花、賀年糕點、新春盤菜即時搶

農曆新年是團圓歡慶佳節之時，也是祈願迎接美好一年之時。新春伊始，新鴻基地產(簡稱新地)旗艦商場apm將以《「竹」願金兔遊藝園》為主題，與紐約時尚插畫家Kirsten Ulve攜手打造新春裝飾，帶領一眾潮人玩轉各個打卡熱點，特設「巨型招財金兔」、「「竹」願長廊」、「電子揮春轉運站」、「祈願繪馬駅」及「福願粉紅桃花園」，為大家送上無限「竹」福，一同投入歡樂滿載的新春氣氛。除了兔年打卡裝置，商場亦推出重量級新春限定禮遇，憑指定消費及積分即有機會換領一套八個圓碌碌萌兔利是封、$1應節年花、應節盤菜年糕、高達HK$900餐飲購物優惠券等，兔年齊齊行大運！

五大新春祈福打卡潮點



景點1: 10呎巨型招財金兔

今年apm聯乘紐約人氣插畫家Kirsten Ulve，打造10呎高時尚招財金兔，將國際藝術元素注入中國傳統節日之中，福氣飽滿的金兔擺出招財手勢，以喜慶造型向大家拜年，象徵家肥屋潤，祈求大家兔年招財進寶、財源滾滾，勢必成為潮人最佳打卡熱點！

景點2: 玉兔迎春「竹」願長廊

「竹」寓意一元復始，萬象更新。踏入新春拱門，兩旁朝氣勃勃的躍動福兔擺出得意甫士，一片賞心竹林同時映入眼簾。六隻萌爆玉兔穿上花團錦簇的亮麗衣棠，穿梭場內「竹」願長廊和大家一同迎春接福，祝願大家金兔年動如脫兔，渡過一個豐「竹」兔年！

景點3: 個人化開運電子揮春

同場更設有開運電子揮春轉運站，顧客只要在鏡頭前拍照，即可化身成兔年吉祥物，自選祝賀語句後，並加上個人頭像製作成獨一無二的的電子賀年揮春，顧客可即時列印出來, 更可下載與家人朋友開心分享，隨時隨地為親友送上滿滿窩心祝福！The Point會員於推廣期內只要追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，及以電子貨幣購物消費滿 HK$100或以上（憑一張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根）即有機會獲取開運電子揮春乙張，把別具紀念價值的祝福帶回家，讓兔年好意頭到尾。

景點4: 祈願繪馬駅

apm以「祈願繪馬駅」祝福大家在新的一年諸事大吉，顧客可自家製訂個人專屬祈願繪馬，隨自己的喜好從「自肥一世」、「旺到飛起」、「步步升呢」及「花開富貴」等多款令人會心微笑的祝福語句中，自選賀年句子及即席發揮創意揀選萌爆新年圖案等，許下兔年願望，祈求新的一年招財納福。The Point會員於推廣期內只要追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，及以電子貨幣購物消費滿 HK$100或以上（憑一張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根）即有機會獲取開運電子揮春乙張，把別具紀念價值的祝福帶回家，讓兔年好意頭到尾。

景點5: 福願粉紅桃花園

新一年春意花開、桃花處處，apm亦帶來粉紅絮絮的福願桃花樹，顧客繞著桃花樹走一圈，祈願新一年桃花、人緣level up！同時和摯愛家人寫意地在唯美桃花樹下自拍一番，鎖定甜蜜時刻，讓你的新春節日更添美滿，並祝願來年春風得意、蜜運成功！

apm圓碌碌萌兔利是封 魚躍花盛潮賀團圓新春

金兔年即將到來，apm特意推出一套三款限量「圓碌碌萌兔利是封」，以圓形為設計概念，祈願新年家肥屋潤、團團圓圓。除了有萌爆兔仔回首擺尾向大家拜年，另外兩款利是封亦分別注入盛開年花及圓嘟嘟的金魚元素，象徵富足有餘。利是封以喜慶三色燙金為主調，採用手感十足的閃爍磨砂設計，加上別具格調的炫目燙金效果，每款印製以獨特線條勾勒出的創意造型賀語，包括「兔」氣揚眉、花開富貴及「魚」意吉祥，各有寓意，為大家送上兔年祝福，和你一齊潮迎新歲。

會員只需於2023年1月11日至21日期間蒞臨apm以電子貨幣消費滿$300或以上（憑最多兩張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根，每組發票消費金額須達港幣$100或以上）或憑300分，即有機會換領利是封乙套（每套三款共八個利是封）。（禮品數量有限，換完即止）

apm新春獎賞禮遇 低至$1年花、賀年糕點、新春盤菜即時搶 指定消費獲贈高達HK$900餐飲購物優惠券

喜迎新春佳節，apm推出多個購物獎賞禮遇讓大家邊買邊賞，並搜羅限量應節菜式齊賀團圓佳節，過個大滿足的豐盛兔年。

獎賞1: 低至$1年花、賀年糕點、新春盤菜即時搶

apm 特別為大家搜羅多款新春應節年花美饌以低至1元換領，包括$1應節年花、以7折購買利苑招牌糕點、以30,000分及消費滿HK$1,000換領「京饌新春盤菜」 (6-8位用)；以5,000分及消費滿HK$300換領「御泰坊風生水起」等春團圓開年美饌, 與家人朋友歡聚共嚐佳餚，共度佳節！

獎賞2: 新春2X積分

The Point會員於1月22日至29日到apm指定餐飲食肆，以即日電子貨幣惠顧堂食滿HK$300，憑有效發票及相符之電子貨幣付款存根，並於商場大堂高層禮品換領處完成積分登記，可賺取雙倍積分！

獎賞3: 新春星級二重賞

The Point會員於1月7、8、14、15及21日於apm以電子貨幣即日消費滿HK$3,000，即可獲贈HK$300電子優惠券；消費滿HK$6,000可獲贈HK$600電子優惠券 ，獲高達HK$900餐飲及購物電子優惠券的同時賺取積分！

(特約)