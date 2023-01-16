▲ 【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車 官方如此回應

電動車廠除了推銷新能源概念，也將輔助駕駛技術視為主要賣點之一。最新有理想汽車 （02015） L8 Pro車主報稱，駕駛時系統曾在周遭無人情況下，顯示「有人」追車，網民謔稱為「靈異事件」。理想汽車周一（16日）微博社交平台回應稱，事件是因為旗下L8 Pro（AD Pro平台4.2版本）視覺感知算法失誤，如在夜間雨天環境，僅影響感知環境顯示，並不影響功能控制，L9 Max及L8 Max亦無此失誤。

理想汽車表示，正研發改進，如於夜間雨天環境加入光暈圖像負樣本標註數據，內部正作算法認證中，預計將於OTA 4.3版本作更新，建議車主於下雨時打開雨刮，可減低水滴干擾機會。

理想進一步解釋，後視相機於擋風玻璃內，當擋風玻璃攝像鏡頭位置積存水滴，被後方車輛燈光或路燈照射時，造成光暈，視覺感知算法或將光暈識別成「人」以致「靈異」事件。

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記者：宋佩恩