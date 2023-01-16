  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車　官方如此回應

Hot Talk 14:39 2023/01/16

分享：

分享：

【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車　官方如此回應

電動車廠除了推銷新能源概念，也將輔助駕駛技術視為主要賣點之一。最新有理想汽車 （02015） L8 Pro車主報稱，駕駛時系統曾在周遭無人情況下，顯示「有人」追車，網民謔稱為「靈異事件」。理想汽車周一（16日）微博社交平台回應稱，事件是因為旗下L8 Pro（AD Pro平台4.2版本）視覺感知算法失誤，如在夜間雨天環境，僅影響感知環境顯示，並不影響功能控制，L9 Max及L8 Max亦無此失誤。

理想汽車表示，正研發改進，如於夜間雨天環境加入光暈圖像負樣本標註數據，內部正作算法認證中，預計將於OTA 4.3版本作更新，建議車主於下雨時打開雨刮，可減低水滴干擾機會。

理想進一步解釋，後視相機於擋風玻璃內，當擋風玻璃攝像鏡頭位置積存水滴，被後方車輛燈光或路燈照射時，造成光暈，視覺感知算法或將光暈識別成「人」以致「靈異」事件。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：

【電動車】理想蔚來午後突抽升逾5%　電池級碳酸鋰噸價跌破50萬元人幣

【電動車】小鵬理想齊插6%　受累國產Tesla再度減價　小鵬：按自身情況調整售價

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 汽車 電動車 相機 鏡頭 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【異動｜生科股】君實生物午後最多跌8%、A股曾跌逾一成 　公司：莫名其妙

下一篇文章

【內險股】新華保險挫逾3%　前董事長萬峰據報失聯、或涉任內保險資金運用　公司回應：經營沒受影響（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）
【港股市況】美團曾跌5%累市　比特幣概念股造好、美圖大升3成　恒生指數尾市跌幅收窄（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款