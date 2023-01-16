德國反擴建煤礦示威爆衝突 瑞典環保少女被押走

德國受俄烏戰爭影響，能源供應出現危機，早前批准一間能源公司開採煤礦。當地因此有示威抗議能源公司，為擴建煤礦而拆除附近村莊，並曾與警方爆發衝突。瑞典少女環保鬥士通貝里周末到德國聲援，結果被德國警方帶走。

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據報環保人士在過去逾2年間，一直守在西部北萊茵－威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia）的村莊附近，抗議當局為擴建Garzweiler煤礦而拆除附近村莊Lützerath。通貝里（Greta Thunberg）上周六（14日）亦有到場聲援，並在大型集會上形容，德國政府與煤礦業界達成的妥協協議是可恥的（shameful）。

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德國媒體《Bild》報道，由於通貝里未有遵守警方要求離開聚集地點，所以和其他社運分子一同於周日（15日）被警方帶走。英媒《每日郵報》引述目擊者報道，當通貝里被帶走時，她面帶笑容。

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英國廣播公司（BBC）報道，通貝里指摘警方上周三（11日）開始清場時使用暴力。警方周日表示，當日已將逾300名示威者逐出抗議地點。警方亦指，近期累計有逾70名警察於驅散行動中受傷，亦有9名社運人士需要送院，但未有人受重傷。

涉事的Garzweiler煤礦是歐洲最大露天礦場之一，由德國公用事業萊茵集團（RWE）運營，是當地燃煤發電廠主要煤炭來源。雖然德國政府已宣布，將在2030年前逐步淘汰煤炭，但受俄烏戰爭影響，當局處於能源政策考慮被迫改變策略。

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責任編輯：李俊儀