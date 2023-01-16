  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地客比三成辣稅入市康城緻藍天　移民業主1280萬售四房

股樓投資 14:46 2023/01/16

分享：

分享：

美聯物業黃麗貞表示，將軍澳日出康城緻藍天5R座低層B室，實用面積1,133平方呎，屬於四房單位。據了解，原業主因計劃移民而選擇放售上述物業，單位最初開價1,360萬元，近日累計減價80萬元或約6%，終以1,280萬元獲內地用家承接，折合實用呎價11,297元，料需繳付樓價三成的辣稅，即約384萬元。

資料顯示，原業主於2015年5月以882.2萬元購入上述單位，持貨超過7年，帳面獲利397.8萬元，單位升值約45%

延申閲讀【有相睇】交投氣氛明顯升溫 褔安花園三房戶遭買家撻訂 重售隨即獲以660萬承接【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映 【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

同場加映【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

緻藍天 日出康城 美聯物業 將軍澳 二手市場

上一篇文章

【職位招聘】海洋公園及水上樂園招募350個全職空缺 涵蓋公園設施營運 遊客服務 動物護理等 成功加入有呢個特別福利

下一篇文章

【盈喜股】中國電力發盈喜 預計全年最少賺23億人民幣 股價一度飆逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
宏利多元化醫保危疾計劃　勇奪多項大獎　周全照顧家人康健需要
宏利多元化醫保危疾計劃　勇奪多項大獎　周全照顧家人康健需要
【展覽打卡】「大海賊時代！亞洲巡迴展」場內特設攝影比賽 可贏取5,000元旅遊禮券或AK聯乘精品
【展覽打卡】「大海賊時代！亞洲巡迴展」場內特設攝影比賽 可贏取5,000元旅遊禮券或AK聯乘精品
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款