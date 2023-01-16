內地客比三成辣稅入市康城緻藍天　移民業主1280萬售四房

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美聯物業黃麗貞表示，將軍澳日出康城緻藍天5R座低層B室，實用面積1,133平方呎，屬於四房單位。據了解，原業主因計劃移民而選擇放售上述物業，單位最初開價1,360萬元，近日累計減價80萬元或約6%，終以1,280萬元獲內地用家承接，折合實用呎價11,297元，料需繳付樓價三成的辣稅，即約384萬元。
資料顯示，原業主於2015年5月以882.2萬元購入上述單位，持貨超過7年，帳面獲利397.8萬元，單位升值約45%
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撰文 : 蔡子俊