【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額

社署宣布，2023至24年度社福界全日制登記護士（普通科）訓練課程今日（16日）起接受報名。課程為期2年，旨在裝備學員成為登記護士，以紓緩社福界護士人手短缺的情況，提升照顧服務質素，3間院校會提供合共427個名額。

課程的申請人必須為 ： 擁有香港居留權的香港永久性居民

在訓練課程展開時年滿18歲

在香港中學文憑考試獲得五科成績為二級或以上，包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科在甲類和乙類科目；或具備同等學歷。

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社署發言人表示，為回應社福界對護士的殷切需求，部門將於2023至24學年起，在未來5年透過「社福界登記護士訓練課程」，額外提供超過1,700個全額資助登記護士（普通科）訓練名額。2023至24年度的課程名額較上學年增加超過一倍，受委託提供訓練課程的院校亦會增加至3間，除了由2017至18年度已開始提供課程的香港都會大學外，明愛專上學院和東華學院亦獲邀加入，為學員提供培訓。



發言人續稱，為鼓勵任職社福界的年青人及前線員工提升專業技能，申請人如透過社署自2015年起推行的『青年護理服務啓航計劃』（或2013至2016年的『先聘用後培訓』先導計劃）成功修畢2年制文憑課程並取得相關文憑；或是在非政府機構或私營機構提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務、青年服務或感化服務的全職僱員將獲優先考慮。

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學員在兩年內成功完成訓練課程並合資格登記為登記護士，可獲發還全額學費。學員必須簽署承諾書，承諾在修畢課程後，會於獲社署認可提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務或感化服務的非政府機構或私營機構任職登記護士（普通科），為期不少於連續3年。



3間院校將於本月舉行課程講座。各院校的課程講座日期及時間、相關網址及查詢電話表列如下：

院校 課程講座日期及時間 網頁 查詢電話 東華學院 1月19日上午11時 www.twc.edu.hk/tc/Programmes/hdn 3190 6673 明愛專上學院 1月27日上午10時 www.cihe.edu.hk/tc/programmes/sub-degree-programmes/higher-diploma-in-enrolled-nursing-general-hden-swd/introduction/index.html 3702 4388 香港都會大學 1月27日下午4時 課程內容

www.hkmu.edu.hk/nhs/tc/programmes-courses/nursing-and-health-studies/sub-degree-programmes/higher-diploma-in-nursing-studies-general-health-care



報名

admissions.hkmu.edu.hk/ug/online-application 3970 2958 / 3970 2957

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