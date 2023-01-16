【消費優惠】中銀信用卡2022年下半年零售簽帳額升逾兩成　與新地商場推消費優惠全年可賺達$900

中銀信用卡與新地商場合作，推出全新「中銀信用卡/BoC Pay‧新地商場全年任務賞」優惠。客戶於新地旗下APM、東港城、新城市廣場、V City 等25個商場，以中銀信用卡或BoC Pay累積簽帳達指定金額，即可賺取The Point綜合會員計劃獎賞，全年獲高達$900 Point Dollar。每$1 Point Dollar可於認受商戶消費時作港幣1元現金使用。

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獎賞計劃以每兩個月為一個階段（全年共分六個階段），日期如下 ：

第一個階段：1月1日至2月28日

第二個階段：3月1日至4月30日

第三個階段：5月1日至6月30日

第四個階段：7月1日至8月31日

第五個階段：9月1日至10月31日

第六個階段：11月1日至12月31日

客戶在同一階段於不同指定新地商場、不同日子的簽帳單據（每張簽帳單據須滿淨額400元）合併計算，累積簽帳金額滿1,200 元， 可賺取$30 Point Dollar；滿5,500元，更可額外獲$120 Point Dollar 獎賞，即每個階段最多可賺$150 Point Dollar，全年合共可賺取高達$900 Point Dollar。

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中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，本港市面消費氣氛持續好轉，市民外出消費愈趨活躍。根據中銀信用卡數據顯示，2022年下半年信用卡零售簽帳額比上半年上升超過兩成。

她續稱，新春佳節將至，加上社會逐步復常，零售市道將進一步好轉。預計農曆新年期間，本行信用卡零售簽賬額將比去年同期錄得雙位數升幅。中銀信用卡與新地商場合作推出消費優惠，涵蓋不同民生消費類別，讓客戶歡度節慶，並進一步促進本地消費。

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