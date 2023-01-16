俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難

尼泊爾日前發生30年來最嚴重空難，機上72人近乎全數罹難。有網民發現，俄羅斯一名女網紅亦是機上乘客之一，生前最後一張照片正是在客機上的自拍照，當時她亦對即將展開的尼泊爾之旅感到興奮。

尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片） 【下一頁】

載有72人的雪人航空（Yeti Airlines）ATR 72雙引擎客機於周日（15日）失事，在第二大城市博克拉（Pokhara）附近墜毀。暫時共68人遇難，當時機上共有15名外國公民乘客。

有人發現機上其中一人正是俄羅斯33歲女網紅Elena Banduro，她在社交平台亦有上傳在機上的自拍照，對在尼泊爾的旅程似乎充滿期待，豈料最終卻客死異鄉。事後大批網民湧入Elena Banduro的Instagram及Facebook帳戶留言，希望對方安息。

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尼泊爾載72人客機墜毀 最少68死（第三版） 【下一頁】

根據社交平台資料，Banduro為一間俄羅斯企業My Office的社交網絡市場部門主任。她亦有在另一間企業任職公關專員，並設一個社交平台帳戶，紀錄在全球旅遊的經歷。

機上共有4名俄羅斯公民，據悉已全數罹難。駐尼泊爾俄羅斯大使表示正與當地政府聯繫，為所有遇難俄羅斯公民家屬提供一切幫助。

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責任編輯：吳漢培