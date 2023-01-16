  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國二價加強劑接種率低 專家憂冬季新冠浪潮擴大

環球社會熱點 14:03 2023/01/16

分享：

分享：

美國受假期、防疫措施減少及Omicron變種XBB.1.5等因素推動，新冠疫情近期再度惡化。專家指二價加強劑接種率和抗病毒藥使用率偏低，憂慮會掀起新一波疫情浪潮。

泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）的數據顯示，顯示新冠肺炎入院率目前處於疫情以來第四高。住院人數經歷夏天一波疫情後雖現跌幅，但於冬天回升。

大多數住院患者為65歲或以上長者，而4歲以下幼童的入院比例去年也增加一倍。

過去一周的新冠患者死亡人數上升44%，由截至1月4日一周的2,705人，於截至1月11日的一周大幅增加至3,907人。

CDC估計，Omicron亞變種BQ.1.1、BQ.1及XBB.1.5佔大多數新個案，其中佔東北地區的個案比例最高，料有超過8成個案為感染XBB.1.5變種。

二價加強劑能有效減低患者的重症及死亡風險，但目前只有15.4%年齡5歲或以上的美國人有接種，接種率偏低這一點也令專家憂慮新一波疫情爆發。

紐約上月新冠死亡增30% 為去年初後單月最高 【下一頁】

馬里蘭大學公共衛生學院衛生政策與管理助理教授塞加爾 (Neil Sehgal) 形容，加強劑的接種率少得可憐，抗病毒藥使用率持續偏低，再加上欠缺强制戴口罩、接種疫苗和檢測等措施，料疫情惡化會令醫療系統面對龐大壓力。

塞加爾指除了接種疫苗外，戴口罩等措施也有助預防感染、重症及死亡，對目前確診數字急增的情況下也十分重要。

他批評政府官員未能有效傳達疫情資訊，導致很多民眾未能意識到美國疫情正惡化，他們仍需要採取預防措施。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國醫院不勝負荷 孕婦急症室輪候5小時後流產
2023/01/13
英國醫院不勝負荷 孕婦急症室輪候5小時後流產
美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療
2023/01/12
美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
2023/01/11
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散
2023/01/11
世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
2023/01/09
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求

你可能感興趣

英國醫院不勝負荷 孕婦急症室輪候5小時後流產
13:34 2023/01/13
英國醫院不勝負荷 孕婦急症室輪候5小時後流產
美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療
11:06 2023/01/12
美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
17:08 2023/01/11
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
疫情 傳染病 美國 疫苗 防疫措施 美國疾病管制與預防中心 口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王
【英國王室】不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間15:00）
【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」
【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」
【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】聯合國指最少7000平民死 烏促加快軍援（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款