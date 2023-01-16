美國二價加強劑接種率低 專家憂冬季新冠浪潮擴大

美國受假期、防疫措施減少及Omicron變種XBB.1.5等因素推動，新冠疫情近期再度惡化。專家指二價加強劑接種率和抗病毒藥使用率偏低，憂慮會掀起新一波疫情浪潮。

泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）的數據顯示，顯示新冠肺炎入院率目前處於疫情以來第四高。住院人數經歷夏天一波疫情後雖現跌幅，但於冬天回升。

大多數住院患者為65歲或以上長者，而4歲以下幼童的入院比例去年也增加一倍。

過去一周的新冠患者死亡人數上升44%，由截至1月4日一周的2,705人，於截至1月11日的一周大幅增加至3,907人。

CDC估計，Omicron亞變種BQ.1.1、BQ.1及XBB.1.5佔大多數新個案，其中佔東北地區的個案比例最高，料有超過8成個案為感染XBB.1.5變種。

二價加強劑能有效減低患者的重症及死亡風險，但目前只有15.4%年齡5歲或以上的美國人有接種，接種率偏低這一點也令專家憂慮新一波疫情爆發。

紐約上月新冠死亡增30% 為去年初後單月最高 【下一頁】

馬里蘭大學公共衛生學院衛生政策與管理助理教授塞加爾 (Neil Sehgal) 形容，加強劑的接種率少得可憐，抗病毒藥使用率持續偏低，再加上欠缺强制戴口罩、接種疫苗和檢測等措施，料疫情惡化會令醫療系統面對龐大壓力。

塞加爾指除了接種疫苗外，戴口罩等措施也有助預防感染、重症及死亡，對目前確診數字急增的情況下也十分重要。

他批評政府官員未能有效傳達疫情資訊，導致很多民眾未能意識到美國疫情正惡化，他們仍需要採取預防措施。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲