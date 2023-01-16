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【AI應用】Google Cloud推出AI貨架檢視方案　助零售商提升營運表現

科技 14:00 2023/01/16

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在網購盛行的年代，人工智能（AI）的應用除了稍稍緩解了人手不足的問題，亦成為加強用戶體驗的關鍵因素之一。Google Cloud今（16日）宣布，推出4項全新和改良的AI技術，助零售商提升日常營運效率及電子商貿業績。

【eSIM時代】Android13測試版增eSIM功能　實體卡資料可轉至eSIM

是次Google推出的AI貨架檢視方案（Shelf Checking AI ），採用了Google的Vertex AI Vision建構，運用了產品和標籤辨識機器學習模型，可以單憑貨品圖像及文字特徵。在不同拍攝角度和視角影響下，識別數十億種產品，讓零售商以天花板全掛式攝影機、貨架檢查機械人、甚至店員的手機等方法，拍攝貨架情況，簡化和更全面地掌握貨品銷情。

此外，Google Cloud在專為零售商而設的探索方案（Discovery AI）中，加入一項人工智能瀏覽功能，並支援包括繁體中文等72種語言，以協助零售商為消費者，提供符合其需要的線上瀏覽和產品搜尋體驗。當消費者於網店中選擇一個產品類別，該人工智能瀏覽功能就會以機器學習，為網店選擇最佳的產品排序，並按過往的資料分析，提供網店內每個頁面最理想的產品排序。

據悉，AI貨架檢視方案現已開放全球預覽，預計未來數月內將正式開放予全球零售商使用。探索方案則已開放予全球零售商使用。

【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用

【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS

責任編輯：殷凱怡

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