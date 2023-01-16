▲ 【2023展望】富達國際料中國經濟復甦之路將會循序漸進 籲應把握當中機遇

富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，踏入兔年，留意到投資者對中國及亞洲市場重拾興趣。除了中國的長期結構性增長機遇外，內地政府近期放寬防疫措施、推出穩定經濟發展措施及採取寬鬆的貨幣政策，均加強該行對中國市場的樂觀看法， 建議投資者應把握中國經濟復甦所帶來的機遇。

然而，繆子美亦提到，復甦之路可能會較為崎嶇，雖然最近數週的市場情緒和估值有好轉跡象，但預料中國經濟復甦之路將會循序漸進。該行預計，未來數月的經濟數據或未能反映實際經濟活動的步伐。由於內地的疫情個案仍未回落，第一季度的經濟表現或充滿挑戰，至2023下半年，企業盈利和估值才有所改善，以及釋放累積的消費需求。

她續指，因此，投資者應為進一步波動市況作好準備，同時放眼長線看待中國市場的結構性增長機會，並重點關注優質股。長遠而言，由於中國的「高端化」趨勢持續，而該行特別關注非必需性消費板塊，尤其是與日用品、運動和奢侈品相關的消費。同時亦關注具有穩健基本面的優質互聯網股票。隨著互聯網行業的整合工作結束，並受惠於疫後增長，部分企業估值現吸引力。至於房地產行業，內地政府的支持政策似乎能穩定市場，並可能透過顯著的連帶效應，提振住房需求。投資者亦需關注中國的綠色轉型，大規模的減排亦為各行業提供一系列可持續投資機會。

另外，富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩指出，高息的環境亦令債市具投資吸引力。該行開始看見亞洲及中國美元債已廣泛重新定價，收益率伴隨提升，這或為投資者帶來吸引的入市機遇，並預計中國的優質企業或會展現投資機遇，重點關注房地產、科技、媒體及通訊、消費和澳門博彩等受政策支持的行業。

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編輯：姚卓然