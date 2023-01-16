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【雞蛋商機】吼準蛋價高企　JUST Egg植物蛋借勢搶市場

商業 13:42 2023/01/16

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禽流感在美國等地肆虐，令數以千萬計的雞隻被人道毀滅，並導致雞蛋出現短缺和蛋價大漲，美國國內雞蛋供應平均每月減少約7.5%。疫症肆虐之際，主打用植物作為原材料而製成的植物蛋品牌JUST Egg，趁機在不同媒體大力推廣告，向消費者強調他們在傳統雞蛋以外還有替代選擇。

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JUST Egg是次營銷計劃包括在《紐約時報》周日版（15日）刊登全版廣告，呈現冰箱架上的幾瓶JUST Egg植物性雞蛋產品，以及「植物不會感染（禽）流感」等廣告字眼。此外，該品牌還在大約800個Volta電動汽車充電站的屏幕上宣傳其產品，這些充電站大多位於雜貨店停車場。

JUST Egg在位於雜貨店停車場的Volta電動汽車充電站屏幕上宣傳植物蛋產品。（Insider圖片）

JUST Egg的營銷計劃推出時，禽流感已導致大量產蛋雞死亡，使普通雞蛋比有機雞蛋更貴。美國農業部的數據顯示，截至上周五（13日），全美受禽流感感染的雞隻數量直逼5,800萬。雖然年初蛋價略降，惟AgAmerica Lending金融服務公司分析師柯維頓（Curt Covington）坦言，如果飼料成本繼續上漲、禽流感疫情未見緩和，雞蛋價格恐繼續飆升。

JUST Egg廣告上主打的產品是12安士瓶裝、從綠豆提煉出來的植物蛋，1瓶相當於約8隻雞蛋，平均零售價為4.3美元（約34港元）。該企指出，其零售銷售速度比以往任何時候都快，他們也因此擴大了分銷範圍。根據美國勞工統計局數據，去年12月時，1打大型A級雞蛋平均價格為4.25美元（約33港元）。

JUST Egg是食品科技公司Eat Just產品品牌之一，公司前身為Hampton Creek，其產品在各大零售商及特色食品店均有售。除了植物雞蛋，Eat Just也在開發實驗室培植肉類。2020年底，新加坡簽署同意Eat Just合法在實驗室培植雞肉，是全球第一款獲監管機構批准的實驗室培植肉類。

【日本刺身】日本自動販賣機新突破　鮪魚刺身全天候有售

責任編輯：楊嘉軒

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