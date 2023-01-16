【異動｜生科股】君實生物午後最多跌8%、A股曾跌逾一成 　公司：莫名其妙

具新冠藥物概念的生科股君實生物 （01877） 午後跌幅突然擴大，至下午3時07分，君實生物由最多跌8%，低見43.25元，最新回穩至報44.9元，跌幅收窄至4%，成交達2.6億元。

君實生物A股（滬：688180）最多更跌11%，收市仍跌7%，報63元人民幣，成交逾13億。

近期君實生物股價屢因新冠藥物研究論文消息而波動，對於今日股價突然下挫，有內媒引述君實生物回應指，公司也感到有點莫名其妙，可能是某個機構在賣，公司沒有應披露而未披露的消息。公司人員續指，在研新冠藥物「VV116」在瑞金醫院進行的三期臨床研究由研究者發起，跟公司三期的註冊臨床不相關，和上市進度也不相關，單純是研究者做的一個延伸研究。

今日生物科技股走向截然不同，藥明康德 （02359） 曾升約一成半，高見114元，最新升幅收窄至106.2元。藥明生物 （02269） 則升4%。

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