▲ 【投行裁員】瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工 瑞銀稱無意收購瑞信

瑞信（美：CS）去年宣布3年內全球削減9000個職位計劃。外電引述消息報道，瑞信（美：CS）計劃今年裁減逾10%歐洲投資銀行家，在倫敦和蘇黎世逾百名員工將受影響。另外，瑞士另一主要銀行瑞銀UBS重申無意收購瑞信。

在經濟衰退迫在眉睫和收入急降後，裁員潮衝擊投行界，不單業績陷困的瑞信，高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）、巴克萊銀行近期都披露計劃在未來數月內裁員。

瑞銀：正尋機構投資者買該行股票

瑞銀主席Colm Kelleher最新向瑞士傳媒表示，在可見的將來，集團不打算在美國收購，亦無意收購瑞信。Kelleher指，瑞銀還沒充分實現其在美國的潛力。他稱：「我們需要讓我們的財富管理業務運行，並提高我們在那裏的利潤率。」

瑞銀此前稱，將專注於其傳統的非常高淨值客戶（UHNWI）群，並放棄收購主攻較低檔富裕客群的智能投資平台Wealthfront，而該行計劃為其美國富戶提供更多傳統銀行服務，如抵押貸款。

Kelleher稱，不會擴大投資銀行業務，然而，該部門可以在良好的股票交易基礎上發展，但需要改善其諮詢業務，瑞銀正在尋求更多的美國機構投資者來購買該行股票。

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編輯：胡學能