【盈喜股】中國電力發盈喜 預計全年最少賺23億人民幣 股價一度飆逾7%

中國電力（02380）發盈喜，預計截至2022年12月底止年度轉虧為盈，股東應佔利潤料介乎約23億至27億元人民幣之間。消息帶動股價反彈，今早（16日）高開2.8%後愈升愈有，高見3.77元，最多升7.1%，最新報3.7元，仍升5.1%，成交額2.4億元。

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中國電力公布，預計去年度利潤介乎23至27億元（人民幣，下同），與2021年度錄得虧損5.2億元比較，2022年度財務表現將錄得重大改善，轉虧為盈。集團指，業績改善主要因光伏及風力發電收入和經營利潤大幅上升；出售新能融合（北京）六成股權收益約6.5億元人；收購23間公司獲收益15億元。

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記者：郭秀慧