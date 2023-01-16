▲ 【香港通關】香港機場去年客運量按年大升3倍、12月更大躍9倍 林天福：今年料旅客量將繼續恢復

香港機場管理局公布香港國際機場2022年航空交通量。去年機場客運量共570萬人次，按年上升318.4%。貨運量及飛機起降量合共為420公噸及138,700架次，分別下跌16.4%及4.2%。

去年12月，機場客運量達160萬人次，較去年同期躍升938.7%。飛機起降量表年增加8.7%至15,770架次，貨運量則較去年同月下跌26.4%至351,000公噸。受香港居民及訪港旅客人數上升帶動，客運量於 2022年12月增長，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。

全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張，加上全球供應鏈受阻，貨運量繼續受到影響。進口及出口貨運量分別較去年同月減少33%及26%。月內，往來東南亞、北美及歐洲的貨運量錄得相若明顯跌幅。

料機場旅客量將會繼續恢復

機管局行政總裁林天福表示，由於疫情影響持續，香港國際機場於2022年經歷充滿挑戰的一年。然而，香港特區政府於去年下半年放寬旅遊限制及入境旅客檢疫要求，終於迎來曙光。於2022年最後一季，機場客運量開始回升。踏入2023年，亦有一個好開始，隨着與內地「通關」，深信機場旅客量將會繼續恢復。

林天福續指，在疫情下，機管局仍致力提升機場設施，為航空交通復甦作好準備。於過去一年，第三跑道正式投入運作，標誌着三跑道系統項目的重要里程。天際走廊於去年11月啟用，這條全長200米的行人天橋連接一號客運大樓與T1衛星客運廊，帶來全新便捷體驗。亦在整個離境過程應用人面識別技術。

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編輯：姚卓然