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【NFL】洛杉磯衝鋒者大幅領先被逆轉 球迷狂輸過千萬

環球社會熱點 13:30 2023/01/16

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美國職業欖球聯盟（NFL）進入季後賽，即將決定全美盛事超級盃的兩支爭冠隊伍。外卡賽事中，洛杉磯衝鋒者曾一度大比數領先，但最終卻被對手傑克遜維爾美洲虎逆轉反勝。一名球迷以為洛杉磯衝鋒者能輕鬆獲勝，豪擲140萬美元買贏球，結果是全部輸清。

美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員 【下一頁】

尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片） 【下一頁】

洛杉磯衝鋒者（Los Angeles Chargers）於上周六（14日）迎戰傑克遜維爾美洲虎（Jacksonville Jaguars），爭取參加季候賽資格。洛杉磯衝鋒者一度領先27分，不少人亦以為他們能輕鬆獲勝。

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當地體育記者Darren Rovell聲稱，一名球迷在洛杉磯衝鋒者領先27分時落注，豪買140萬美元（約1,093萬港元）衝鋒者勝利。如衝鋒者果真勝利，球迷將僅贏得1.12萬美元（約8.7萬港元）。

豈料，美洲虎克服27分落後劣勢，最終以31比30反勝，讓球迷一夜「血本無歸」。Rovell指投注網站DraftKings確認交易，但未知投注者身份。

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責任編輯：吳漢培

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