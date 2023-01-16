高息率或維持一段時間　投資級別債正浮現機遇

踏入2023年，市場的不確定性並未減低。即使有跡象顯示美國通脹已見頂，終端利率走向亦更為明確，惟大部分已發展市場的通脹率仍然偏高。因此，市場亦密切留意高息率將會維持多久。鑑於主要央行於短期內未見轉鴿跡象，投資股票應保持審慎。不過，隨著通脹與利率的不確定性正逐步消退，投資級別債券正浮現機遇，為投資組合增加防禦性。

美國聯儲局繼連續四次加息0.75厘後，上月如市場所料減慢加息步伐至0.50厘。點陣圖顯示預測終端利率為5%至5.25%。隨着息率正接近預期終端利率，市場焦點由關注聯儲局的加息步伐，轉向至高息率將會維持多久。息率走勢的關鍵還是在於通脹及失業數據的走向。在基數效應*下，整體通脹有望顯著改善，但核心通脹仍面臨挑戰。聯儲局主席鮑威爾早前重申，局方需看到通脹持續下降，才會改變緊縮政策。

因此，預期聯儲局將維持高息率一段時間。這或會增加經濟進一步受壓的風險，美國經濟或有機會於今年年中出現衰退。假如美息在2024年之前仍未回落，迫使企業以較高利率償還債務，令經濟衰退的情況更為嚴峻。

歐洲央行近日維持鷹派立場。鑑於歐洲經濟衰退的潛在深度和持續時間仍不確定，若歐央行並非僅以言論調控市場預期，而是確切執行，政策失誤風險將顯著上升，或對未來的金融穩定性構成威脅。

從多元資產的角度，環球經濟增長疲弱，投資者應對投資股票持審慎態度。至於個別市場，近期的反彈已將美股估值推升至高於合理水平，惟美國的經濟及就業數據仍然強勁，我們將觀望美國市場發展。基於歐央行的鷹派取態及增長前景疲弱，投資吸引力略遜一籌。

亞洲及新興市場則受惠於中國放寬防疫政策及美國減慢加息步伐。美元見頂或支持新興市場表現。我們對中國市場則審慎樂觀。隨着防疫政策放寬及經濟重啟，並在寬鬆貨幣政策及財政政策支持下，中國經濟有望逐步復甦，預期內需消費將成主要的驅動力。

債券方面，通脹與利率的不確定性正逐步消退，投資級別企業債券與政府債券正浮現投資機會。兩者孳息率均處於偏高水平，前者債券質素良好及違約率偏低，而後者波動性正下降。在全球經濟增長放緩下，投資債券屬較防禦性較高的選擇。至於貨幣，最近歐股向好，利好歐元表現；而英國轉鴿及衰退風險則令英鎊受壓。

*基數效應（Base Effect）指上一年度財務或經濟數據因某些因素導致偏低或偏高，使本年的數據在按年比較下，出現大幅增長或下降的情況。

責任編輯︰梁浩碩