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【新股IPO】中聯重科擬分拆中聯重機　A股路暢科技接手重組上市

新股IPO 13:08 2023/01/16

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【新股IPO】中聯重科擬分拆高空作業機械業務中聯重機上市

工程機械製造商中聯重科 （01157） 公布，周一與旗下非全資子企路暢科技（深：002813）簽署《重大資產重組意向協議》，擬分拆旗下高空作業機械業務中聯高機上市，路暢科技將向中聯高機現有股東配發新股，購入目標公司100%股權後，將促使目標公司配售股份，募集資金。中聯重科指，最新協議僅意向性協議，未公布確實交易條款。

中聯重科預期，交易不涉中聯重科股份，也非公司重大資產重組。有關分拆上市建議尚未通過董事會及股東會審議，屬前期階段，意向協議並非正式交易協議，現時仍存不確定性。

中聯高機2012年於湖南長沙成立，註冊資本為8.1億元人民幣，業務包括製造小型起重設備及車輛分支；銷售專用汽車、機械零件、計算機軟件、工程機械車及智能裝備；研發機械零件等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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