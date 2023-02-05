【新股IPO】中聯重科分拆中聯重機獲董事會通過　A股路暢科技接手重組上市

▲ 【新股IPO】中聯重科擬分拆中聯重機 A股路暢科技接手重組上市

工程機械製造商中聯重科 （01157） 上月宣布與旗下非全資子企路暢科技（深：002813）簽署《重大資產重組意向協議》，擬分拆旗下高空作業機械業務中聯高機上市。中聯重科最新公告，董事會已於2月5日通過分拆方案。

據協議，路暢科技將向中聯高機現有股東配發新股，購入目標公司100%股權，並尋求向最多35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

中聯重科又指，向現有股東支付的路暢科技對價股份每股定價為23.89元人民幣，但項目的總代價尚未落實。認購股東在36個月內不得轉讓。

中聯重科預期，分拆方案完成後，路暢科技仍是中聯重科的附屬公司，中聯高機則將成為路暢科技的全資附屬公司。

中聯高機2012年於湖南長沙成立，註冊資本為8.1億元人民幣，業務包括製造小型起重設備及車輛分支；銷售專用汽車、機械零件、計算機軟件、工程機械車及智能裝備；研發機械零件等。

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記者：宋佩恩