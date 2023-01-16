【信諾「度身訂造」團體醫保 以靈活方案應對市場變化】

▲ 信諾香港首席銷售總監簡嘉倫（右）在「優秀保險企業大獎2022」中獲頒「最佳團體醫保」獎項。

獎項：最佳團體醫保

疫情不單改變了我們的生活常態，亦喚起了更多人注意保險的重要性，中小企業僱主也對僱員的健康保障意識亦大為提升，而「信諾環球保險有限公司」（信諾）便憑着「信諾健康易團體保險」連續第二年在「優秀保險企業大獎2022」中獲頒「最佳團體醫保」獎項。

Cigna信諾一直堅守為僱主、僱員和個人客戶提供「負擔到、保障到、預計到」的醫療保障的理念，而今次獲獎的產品「信諾健康易團體保險」，正是特別為中小企業預算和需求而量身定制。信諾香港首席銷售總監簡嘉倫表示，「今次能夠再次於優秀保險企業大獎獲獎，肯定了我們對產品在滿足中小企客戶需要方面的卓越表現。感謝iMoney及參與投票的企業的認可與支持。」

根據信諾「360°全球健康指數」最新調查，員工愈來愈重視公司能否提供全面的醫療保險。此外，香港與其他受訪市場同步面臨「大辭職潮」，37%的僱員過去一年曾更換工作，更多辭職決定由僱員自發（27%），逾半受訪者（51%）表示自己比起兩年前會花更多時間重新評估生活優次，33%的人打算在明年轉換工作，辭職潮預計將會持續。調查分析，為吸引和挽留人才，不少中小企業均需一個靈活的健康方案，透過改善僱員福利計劃來提升員工價值主張（employee value proposition），以滿足不斷變化的員工需要，而今次獎項再一次證明，在推出健康方案時，保持彈性及幫助客戶面對市場新趨勢，是信諾的致勝關鍵。

不斷推陳出新 相宜價格減輕客戶負擔

近年中小企業除了備受疫情打擊外，還要面對人才流失的問題，信諾認為疫情帶來了兩個主要的改變，一方面加快市場對電子化服務的需求，另一方面令中小企更加重視成本控制。為幫助客戶提升健康、安康及提供安心的保障，該公司特別推出「信諾健康易團體保險」，旨在為企業提供全方位及價格相宜的保障。因應近年市場經濟變化，信諾特別為中小企業，特別是首次購買醫療保障的中小企，提供價格非常相宜的健康方案，如「信諾健康易團體保險」中的門診保障計劃，保費低至每位僱員每月$13港元*，幫助中小企控制成本之餘，同時提供靈活選項。

團體醫療保險一般都設有保障上限，如果自願醫保計劃包含墊底費（又稱自付費）條款，僱員可先以團體醫療保險計劃分擔部份費用，餘額則由自願醫保計劃支付，進一步減省住院開支。信諾在2022年新推出的「信諾自願醫保系列的靈活計劃（優越）普通房計劃」價格相宜，而且這個自願醫保系列的自付費可與客戶的現有保障，包括團體醫療保障互相協調，住院賠償在設有的最高每年保障限額下無分項目金額限制，計劃更提供稅務扣減，滿足精打細算的客戶的需要。

洞悉市場變化 推彈性方案迎合不同需要

為切合不斷變化的市場需求，信諾積極為中小企業，特別為僱主制定創新且相關的方案以吸引及挽留人才，務求產品和服務可因應僱員不斷變化的健康需求加以調整，還會提供長期又實惠的定制健康解決方案，以促進僱員的身心健康。

而信諾健康易團體保險除具備彈性和靈活性等優點外，亦是首創提供傳染病入息現金保障團體醫療方案，成為今次突圍而出原因之一。因應市民對疫情的關注，計劃提供自選保障，若果僱員由註冊醫生確診指定傳染病，而需要在香港的醫院隔離病房入住連續15日，即可每月獲得$5,000港元現金賠償，為期連續三個月。計劃所涵蓋的傳染病會根據政府指引不斷更新，幫助公司面對疫情和其他傳染病風險時，可以安心面對艱難時刻。

貼心數碼服務 提供全方位支援

另一方面，信諾一直引入數碼科技，為客戶提供更多元化的便捷服務，如信諾視像診療服務，便集合了香港普通科及專科醫生，以網上診所形式，讓僱員無論在家還是辦公室，都可隨時預約指定醫生看診，服務亦會提供專科醫生轉介服務、藥物上門送遞服務和醫生證明。僱員亦可利用MyCigna手機應用程式，隨時查看個人保障範圍、即時搜尋附近診所，甚至可以輕鬆處理索償事宜。僱主亦可透過信諾網上平台管理保單，包括查閱保單詳細資料、保費繳付情況和僱員名單等，簡單快捷，可幫助僱主省卻行政時間。

增值服務是產品的另一大特色，信諾健康易團體保險設有24小時全天候僱員支援計劃熱綫，如僱員有需要入院進行治療，信諾能預計所需的醫療開支和有需要面對的狀況，並安排「入院免按金、出院免找數」服務。信諾特設的免費醫療禮賓服務，會向有需要的僱員委派專屬的醫療服務經理Care Manager，跟進入院接受手術或治療的安排。其中的國際緊急援助服務，亦可以確保僱員在海外有緊急醫療服務需要時得到最全面的支援。信諾不但希望照顧僱員身體健康，亦希望保護僱員的心理健康。簡嘉倫表示，信諾未來會投放更多資源，透過提供不同健康管理計劃及服務，確保產品有足夠的靈活性，讓僱員離職時可以投保適合他們個人需要的醫療保險計劃，離職後仍可以繼續享受保障。

有關「優秀保險企業大獎」詳情、頒獎典禮花絮及更多獲獎企業專訪，可瀏覽www.imiea.hk。

▲ 信諾香港首席銷售總監簡嘉倫（左四）及客戶策劃部主管樂華生（右四）帶領團隊出席「優秀保險企業大獎2022頒獎典禮」。

註：保費是根據受保人於保單生效日及於每個保單周年日續保時之年齡、所選保障及其相應計劃級別而釐定。上述保費是根據擁有3名全職僱員的企業並選擇門診保障計劃一而計算。

有關保險計劃由信諾環球保險有限公司 (簡稱「信諾」)承保，計劃受有關保單條款及細則約束。以上保險產品資料僅供參考，有關資料亦非保險產品的全部保障內容及特點。就有關產品特色、內容、條款、細則及不保事項，請瀏覽信諾網站 並參閱相關產品小冊子及保單條款。

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本文最後更新日期: 2022年1月16日。

(特約)