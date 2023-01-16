【大行報告｜內房股】高盛上調內地今年可銷售樓房資源預測　綠城中國、新城發展獲升至買入評級

高盛發表報告，指盡管對內房行業實際注入的流動性的能見度仍很低，但人行、銀保監會發布「金融16條」後，看到更清晰的政策方向，故高盛預計房產建設的收縮將會減少，令今年可銷售的資源增加，對今年房地產銷售的預測按年下降幅度亦減少。該行上調了對今年行業的預測，並微調所覆蓋的內房去年至明年的預測，以反映對「金融16條」的積極看法。

該行最新對今年內房業預測，總樓面面積（gross flat area, GFA）售出的預測，由原先12.9億平方米，上調至約13.3億平方米，但仍比去年14.4億平方米（預期值）跌7.5%；今年最牛情景則為約14.3億平方米。GFA新開工方面，由原先估算10.3億平方米，上調至11.5億平方米，仍比去年12.9億平方米（預期值）跌10.8%；今年最牛情景則為約12.6億平方米。GFA完工方面，由原先估算9.6億平方米，上調至近9.9億平方米，則比去年9.1億平方米（預期值）多近8%。

該行將綠城中國 （03900） 、新城發展 （01030） 的評級，由「中性」提升至「買入」，其中新城發展列「確信買入名單」；將萬科A股（深：000002）評級由「買入」降至「中性」。

流動性壓力高的開發商或續債務延期

不過，高盛指，未看到整體行業徹底轉好的迹象，並認為面臨高流動性壓力（FHLP）的開發商有可能繼續債務延期和請求重組。截至去年12月底，高盛估計獲得銀行信貸額度和債券發行額度的開發商、私人開發商的房產銷售量，分別約佔整個行業的39%、16%，認為內房市場全面復甦不僅需進一步的流動性支持，還需要政府加快刺激需求。而內地就控疫方面的解封，預料將有助於經濟活動以及家庭收入、信心從今年第二季開始恢復，支持住房需求的改善。

高盛認為，國企開發商將從需求復甦中受益最多，而獲得全面信貸支持的私營企業開發商將從可銷售資源的改善和需求復甦中受益，盡管他們的增長前景與國有企業相比仍將受到抑制。對於FHLP開發商來說，高盛相信，在需求完全恢復前，經營正常化的道路仍將是崎嶇，故預計FHLP開發商的估值將保持歷史低谷以下。

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編輯：胡學能