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【騰訊資助】新基石研究員項目公布首期資助名單　3名香港科學家上榜

Hot Talk 12:32 2023/01/16

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【騰訊資助】新基石研究員項目公布首期資助名單　3名香港科學家上榜

騰訊 （00700） 去年實布10年從可持續社會價值創新專項資金中出資100億元人民幣，成立新基石科學基金會。基金會最新公布，首期「新基石研究員項目」資助名單，來自學與物質科學、生物與醫學科學兩大領域的58位科學家，包括3名香港科學家—數學領域︰香港中文大學何旭華教授，物理領域︰香港中文大學劉仁保教、香港大學張霜教授。

騰訊表示，新基石研究員資助類別分為兩類：實驗類每人每年獲得最多500萬元人民幣的資助額，理論類則最多300萬元人民幣，並連續獲資助5年。「新基石研究員項目」是公益性質的新型基礎研究資助項目，聚焦原始創新、鼓勵自由探索。

騰訊：選人不選項目　助科學家潛心基礎研究

騰訊表示，整個「新基石研究員項目」由科學家主導獨立營運，並會以「選人不選項目」為特色，不會對獲資助的科學家設置明確的研究任務，不考核論文數量，也不限定必須拿出成果的期限。騰訊希望，項目可長期穩定地支持一批傑出科學家潛心基礎研究、實現「從0到1」的原始創新。

據騰訊介紹，首批獲資助的3位香港科學家背景：

  • 何旭華為香港中文大學數學系及數學科學研究所教授，他將基於對組合、代數、幾何上對稱性的獨特理解，探索李理論核心問題p進群的結構和表示論以及全正性理論，力圖對表示論、算術幾何及數論的研究產生重大推進作用。
  • 劉仁保為香港中文大學物理系教授，着力探索相干量子多體系統的受激輻射，由此產生的量子多體鐳射會是一類新奇的量子物質，並可望催生出新的量子科技。
  • 張霜為香港大學物理系和電子工程系講座教授，他通過超材料來探索高維光子系統的拓撲現象、光子強拓撲絕緣體、真空漲落對二維材料電子輸運的影響，並實現Tellegen等全新的電磁介質。

首期資助名單58位科學家，數學與物質科學領域30位，生物與醫學科學28位，「新基石研究員」平均年齡48歲，最年青為38歲，有6位為女性科學家。

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