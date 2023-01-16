▲ 【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點 流入資金主要來自三方面

中港股市今年向好，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）指，現時環球投資者及亞洲投資者仍紓中資股「減持」評級，但看到外資正積極買入，而去年底亞洲投資者中資股持倉的「低配」幅度已大幅縮小，給予恒指年底目標價為22810點，國指為7830點，偏好中資科網股。

林傳英續稱，近日中資股出現資金流入，主要來自三方面：（1）股票以來的資產，包括債券等，沽債轉股；（2）亞洲以外的新興市場基金，如沽出其他商品市場持股，轉投中國；（3）由去年「增持」評級的亞洲市場如新加坡、印度等，輪動至中國。

范力民：環球央行下半年料不會再加息

滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）認為，環球經濟今年有下行壓力，但好消息是中國今年重新開關，基於中國是不少國家的主要貿易夥伴，而且中國旅客走出去也會帶動旅遊業，中國對商品的需求也利好商品出口國經濟，故全球經濟衰退程度則要視乎中國復甦的速度有多快。

他預期，今年通脹壓力放緩，環球央行下半年料不會再加息，故此兔年相信是經濟及市場回穩的一年。

滙豐：內房銷售料反彈3%

中國經濟方面，滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶指，雖然中國短期要應對本土疫情爆發，但相信今年農曆新年會是疫情以來首個出行最繁忙的一年，經濟活動也更加活躍，而隨內地房地產市場回穩，政府又逐步撤銷對買房的限制，預期中央會繼續推出更多支持內房政策，今年內房銷售料反彈3%，房地產投資也會有低單位數增長。

劉晶稱，雖然今年中國經濟大幅反彈至5%，但基於勞工市場仍存在壓力，而且出口疲弱，相信有助紓緩通脹壓力，料全年CPI增長2.5%，第四季則會超越3%。

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記者：陳韻妍