【eSIM時代】Android13測試版增eSIM功能　實體卡資料可轉至eSIM

▲ 日前有外媒發現在Android 13測試版中，Google正開發至少兩項eSIM傳輸功能。

隨著Google Pixel手機支援eSIM、蘋果iPhone 14在美出售純eSIM版本，eSIM應用愈趨廣泛。日前有外媒更發現在Android 13測試版中，Google正開發至少兩項eSIM傳輸功能。

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綜合外媒報道，Android最新的測試版本Android 13 QPR2 Beta 2中，正測試如同iPhone般的eSIM支援功能，包括將實體SIM卡資料轉移至eSIM，以及兩部同品牌手機的「eSIM快速轉移」功能。

以往，若用家需要開通eSIM卡，必須從電訊商中獲取相應的QR Code，才可在手機中完成eSIM設定。據悉，在Android 13測試版中，當用家入手新的Android裝置或是重新安裝系統後，可透過Fast Pair提示直接將eSIM，轉移至新裝置或新系統。

提供Android開發平台服務的Esper資深技術編輯Mishaal Rahman則在Twitter補充，在Android 13 QPR2 Beta 2中，有一個名為「euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs」的新系統屬性，可以控制在透過「設定精靈（Setup Wizard）」，決定是否啟用eSIM配置檔案傳輸，包括將實體SIM卡資料，轉移至eSIM。

料可先應用於Google Pixel

目前，Andriod 13的相關功能，至少可應用在Google Pixel手機上，但來自Samsung、Sony、Nokia等其他品牌的Android手機，是否能使用eSIM，則需要視乎該手機款號的SIM卡規格設置。

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責任編輯：殷凱怡

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