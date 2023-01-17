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【美股開市】道指跌51點、納指跌0.1%　高盛業績欠佳早段跌2%（不斷更新）

股市 22:31 2023/01/17

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美股動態不斷更新

美股假期後復市，道指成分股高盛業績欠佳，拖累道指表現，道指期貨跌94點，納指期貨跌0.2%。美滙指數轉跌0.1%，報102.05。美國10年期債息上升，暫報3.552厘。

1月紐約州製造業調查指數報-32.9，遜預期的-8.6，兩年半以來最悲觀。

大摩（美：MS）績超預期，股價造好，股價開市升超過3%。高盛（美：GS）業績差過市場預期，股價開市跌逾2%。

聯合航空、盈透證券等將於盤後放榜。

德國將會公布12月CPI終值，以及1月ZEW經濟景氣指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【22：14】【美國經濟數據】紐約州製造業調查指數跌至-32.9　遜預期

【22：07】【美股焦點】大摩第4季純利跌12%至22.4億美元　美股盤前升3%

【21：39】【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期　股價盤前跌超過2%

【19：28】【中概股】愛奇藝擬發行7650萬股ADR　料集約5億規模　盤前下挫跌近8%

【18：56】【達沃斯年會】陳茂波：香港金融巿場既深且闊　歡迎其他國家利用香港籌融資平台及合作

【18：48】【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融　共建國際化碳交易市場

【18：27】【美元走勢】新加坡銀行：非美經濟體較預期佳、美元仍有下跌空間　料每百日圓兌港元年底見6.5

【17：57】【ChatGPT母企】微軟擴大OpenAI存取權限　料置入更多AI產品

【17：55】【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成　小鵬：受惠整車成本下跌

【17：15】【投行裁員】瑞銀CEO：公司招聘謹慎但仍繼續請人　料今年為全球通脹之年

【17：06】【經濟展望】羅兵咸永道：全球73%CEO料全球經濟增長下滑　12年來最悲觀預期

【16：50】【投行裁員】野村據報已裁減18名亞洲投行員工　佔中國相關員工四分一、包括覆蓋大中華股市銀行家

【15：45】【美元定存】1個月美元定存息最高7厘 滙豐帶頭全面加息

【14：59】【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈　料上季總收入升1%

【14：49】【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻　暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

【12：35】【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

【12：03】道指期貨跌49點，報34367點，標指期貨跌12點，報4006點，納指期貨跌55點或近0.5%，報11553點。

【08：37】【美匯走勢】大摩看淡美滙　料年底跌至98水平

 

===以下為1月17日（周一）收市===

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨偏軟，歐股收市升近0.5% ； 本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

截至本港時間1時30分，道指期貨跌25點，納指期貨跌0.3%。

歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐洲通脹已經見頂，能源價格大幅下降，歐洲有機會避免深度和長期的衰退 ； 最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，前首相卓慧思去年9月提出預算計劃所造成的風險溢價，現已成為過去，但市場信心仍然十分脆弱。

貝萊德（BlackRock）副主席希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）表示，雖然預計通脹將從數十年高位快速回落，但今年央行將繼續加息，尋求把通脹降至2%。

美滙靠穩，暫升0.2%，報102.4。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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    +2

重點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周緊盯PPI及零售銷售

即市走勢︰

【22：02】【港股反彈】巴西對冲基金Vista Capital買中資股升

【19：32】【日圓走勢】圓滙續強兌港元6.1算　美銀估日本央行本周或宣布取消10年期國債孳息率曲線控制

【18：48】【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高　今年ROE改善、重申為行業首選

【17：45】【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資（第二版）

【17：20】【旅遊趨勢】Expedia：港人搜尋新春機票數字增35%　大阪成最熱門目的地

【14：39】【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車　官方如此回應

【13：42】【投行裁員】瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工　瑞銀稱無意收購瑞信

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

責任編輯︰梁浩碩

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