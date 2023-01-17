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【美股期貨】道指期貨跌83點、納指期貨跌0.4%　大摩、高盛今公布業績（不斷更新）

股市 18:27 2023/01/17

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美股動態不斷更新

美股周一休市後，美股期貨周二於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌83點，納指期貨跌49點或0.4%。大摩、高盛將會盤前公布業績，聯合航空、盈透證券等將於盤後放榜。德國將會公布12月CPI終值，以及1月ZEW經濟景氣指數。

美滙指數靠穩，微升0.1%，暫報102.46。

美國10年期債息上升，暫報3.552厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【12：03】道指期貨跌49點，報34367點，標指期貨跌12點，報4006點，納指期貨跌55點或近0.5%，報11553點。

【08：37】【美匯走勢】大摩看淡美滙　料年底跌至98水平

 

===以下為1月17日（周一）收市===

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨偏軟，歐股收市升近0.5% ； 本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

截至本港時間1時30分，道指期貨跌25點，納指期貨跌0.3%。

歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐洲通脹已經見頂，能源價格大幅下降，歐洲有機會避免深度和長期的衰退 ； 最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，前首相卓慧思去年9月提出預算計劃所造成的風險溢價，現已成為過去，但市場信心仍然十分脆弱。

貝萊德（BlackRock）副主席希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）表示，雖然預計通脹將從數十年高位快速回落，但今年央行將繼續加息，尋求把通脹降至2%。

美滙靠穩，暫升0.2%，報102.4。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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重點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周緊盯PPI及零售銷售

即市走勢︰

【22：02】【港股反彈】巴西對冲基金Vista Capital買中資股升

【19：32】【日圓走勢】圓滙續強兌港元6.1算　美銀估日本央行本周或宣布取消10年期國債孳息率曲線控制

【18：48】【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高　今年ROE改善、重申為行業首選

【17：45】【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資（第二版）

【17：20】【旅遊趨勢】Expedia：港人搜尋新春機票數字增35%　大阪成最熱門目的地

【14：39】【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車　官方如此回應

【13：42】【投行裁員】瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工　瑞銀稱無意收購瑞信

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

責任編輯︰梁浩碩

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