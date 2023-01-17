【美股期貨】道指期貨跌83點、納指期貨跌0.4%　大摩、高盛今公布業績（不斷更新）

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美股周一休市後，美股期貨周二於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌83點，納指期貨跌49點或0.4%。大摩、高盛將會盤前公布業績，聯合航空、盈透證券等將於盤後放榜。德國將會公布12月CPI終值，以及1月ZEW經濟景氣指數。

美滙指數靠穩，微升0.1%，暫報102.46。

美國10年期債息上升，暫報3.552厘。

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即市走勢︰

【12：03】道指期貨跌49點，報34367點，標指期貨跌12點，報4006點，納指期貨跌55點或近0.5%，報11553點。

【08：37】【美匯走勢】大摩看淡美滙 料年底跌至98水平

===以下為1月17日（周一）收市===

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨偏軟，歐股收市升近0.5% ； 本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

截至本港時間1時30分，道指期貨跌25點，納指期貨跌0.3%。

歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐洲通脹已經見頂，能源價格大幅下降，歐洲有機會避免深度和長期的衰退 ； 最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，前首相卓慧思去年9月提出預算計劃所造成的風險溢價，現已成為過去，但市場信心仍然十分脆弱。

貝萊德（BlackRock）副主席希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）表示，雖然預計通脹將從數十年高位快速回落，但今年央行將繼續加息，尋求把通脹降至2%。

美滙靠穩，暫升0.2%，報102.4。

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重點新聞︰

即市走勢︰

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【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點 籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設 美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

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責任編輯︰梁浩碩