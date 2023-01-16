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【美股期貨】美股周一馬丁路德金紀念日休市　道指期貨跌67點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）

股市 18:25 2023/01/16

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美股動態不斷更新

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨周一於亞洲時段反覆偏軟，道指期貨跌67點，納指期貨跌72點或0.6%。本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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重點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周緊盯PPI及零售銷售

即市走勢︰

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

責任編輯︰梁浩碩

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