  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美股周一馬丁路德金紀念日休市　道指期貨升55點、納指期貨升近0.2%（不斷更新）

股市 12:25 2023/01/16

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升55點，納指期貨升18點或近0.2%。本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

重點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周緊盯PPI及零售銷售

即市走勢︰

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】聯想集團、恒基地產、創科實業（立即收看）

下一篇文章

【體育用品股】特步去年第四季主品牌零售銷售　按年跌高單位數百分比、零售折扣增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持
【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持
【港股市況】ATM個別走、美團逆市跌　手機孖寶造好、瑞聲升逾一成　恒生指數半日升159點（不斷更新）
【港股市況】ATM個別走、美團逆市跌　手機孖寶造好、瑞聲升逾一成　恒生指數半日升159點（不斷更新）
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款