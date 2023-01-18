【美股收市】道指跌391點 納指靠穩 高盛挫逾6%　大摩、Tesla急漲（不斷更新）

美股假期後復市受壓，華爾街銀行股業績表現參差，加上有調查指基金經理減少美股配置，道指踏入中段一度跌441點，跌幅1.3%，標指與納指則反覆偏軟，道指成分股高盛（美：GS）業績欠佳，股價一度跌8%，低見344美元，收市跌逾6%。

本港時間今晨5時, 道指跌391點或1.1%，報33910點；納指升15點或0.1%，報11095點；標指跌8點，報3990點。反映中國概念股表現的金龍中國指數滑落3%。

美滙指數102關失而復得，暫報102.4，升0.2%。美滙指數由去年第三季逾114高位回落至今，跌幅超過10%，周二即市曾低見101.93，再次逼近逾半年低位。摩根士丹利看淡美元前景，將今年底美滙預期由104下調至98，並預計隨着對經濟衰退嚴重程度的擔憂開始緩解，美元兌歐元的疲軟今年將更加明顯。

美國2年期債息報4.1963厘，微跌2點子；10年期債息升穿3.5厘，報3.5439厘，升4點子。

美國紐約聯儲銀行行長（FOMC永久票委、聯儲局「三把手」）威廉斯表示，一個更具包容性的經濟有助于整個經濟，他並未在講話中提及美國經濟前景。另一位聯儲局官員巴爾金則表示，正密切留意通脹和勞動力市場；CPI中值仍然太高，不符合他的預期；希望看到通脹峰值已經過去，需要通脹令人信服地回到目標水平，以暫停加息行動。

花旗集團建議賣出4月聯邦基金利率期貨合約，以防美聯儲局在2至3月份FOMC貨幣政策會議上立場偏鷹派。

摩根資產管理首席投資官Bob Michele警告稱，聯儲局有可能在下半年繼續抗擊通脹，把終端利率上調至高達6%的水平，與市场共識背道而驰。

美國銀行表示，英國通脹問題的嚴重程度高於其他主要經濟體，預計今年再進行兩次加息，且在2024年前不降息。美銀英國首席經濟學家Robert Wood表示，英國勞動力市場吃緊而通脹火熱，兩者相結合導致消費者對生活成本的預期升高。

英鎊滙價即市一度觸及1.23，升0.9%，現報1.2264，升0.6%。

1月紐約州製造業調查指數報-32.9，遜預期的-8.6，兩年半以來最悲觀。指數低於零，反映紐約製造業正在收縮。數據大幅轉差，創2020年中以來最低，由於新訂單及出貨量下降。

大摩（美：MS）業績超預期，收漲5.9%，創2022年11月10日以來最大單日漲幅；美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）股價亦彈7.4%。

聯合航空、盈透證券等將於盤後放榜。

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即市走勢︰

【04：33】紐約尾市，美國10年期國債收益率上漲3.12個基點，報3.5347厘，盤中交投於3.4923厘至3.5809厘區間。

【04：08】聯儲局公布首次氣候情景分析試驗的細節；氣候情景分析將在美國六大銀行中展開；氣候情景分析旨在確保銀行瞭解和管理風險；氣候變化對全球經濟和金融體系構成重大挑戰；氣候情景分析不同於銀行壓力測試；氣候情景分析是探索性的，不會產生資本後果；這幾家銀行將於2023年7月31日前提交完成的氣候情景分析；計劃在2023年底左右公布氣候情景分析結果。

【03：49】彭博社報道，微軟公司（美：MSFT）據稱計劃周三（1月18日）在一些工程部門裁員。確切裁員規模尚不明確，但裁員幅度要顯著大於過去一年的其他幾輪裁員。過去一年的幾次裁員影響了這家軟件巨頭逾20萬員工的不到1%。周二稍早，英國天空新聞報導微軟計劃裁減數以千計的員工。

【03：40】數字貨幣交易所FTX債務人向客戶提供額外信息，FTX債務人迄今確認大約55億美元流動性資產。

【03：31】紐約2月原油期貨收漲0.32美元，漲幅0.40%，報80.18美元。布蘭特3月原油期貨收漲1.46美元，漲幅1.73%，報85.92美元。

【02：57】據Business Insider引述知情人士，微軟(美：MSFT)可能削減至多三分之一的招聘人員規模。微軟的多個團隊已經凍結了招聘，預計公司可能需要一兩年時間才能恢復到與招聘凍結開始前相當的招聘速度。這位知情人士還說，與此同時，一些團隊要求任何凍結招聘的例外情況，都必須得到高管級別的批准。

【02：49】紐約2月黃金期貨收跌0.6%，報1909.90美元。

【01：54】歐盟委員會副主席Dombrovskis：歐盟和美國將在供應鏈問題上尋求合作。

【01：35】歐盟委員會主席馮德萊恩：歐盟計劃對俄羅斯實施第十輪制裁，主旨是堵住已採取的措施的漏洞。

【00：54】美國新當選的眾議院議長麥卡錫呼籲總統拜登和民主黨討論債務上限問題，指在債務上限問題上，兩黨和白宮都沒必要走極端。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.35%，法股升0.48％, 英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數升0.4%

【00：31】 高盛（美：GS）股價跌幅擴大至7%，創近一年來最差即市走勢表現。

【00：18】花旗首席執行官弗雷澤：聯儲局可能會在春季末和夏季初放緩加息步伐

【00：17】德國總理朔爾茨：相信德國可以在2023年避免經濟衰退, 不會與美國發生貿易戰

【00：07】 道指瀉330點，跌幅擴大至1%，成分股高盛集團跌約6.2%表現最差，Travelers Companies Inc.跌逾5.2%，摩根大通、波音、Salesforce.com至少跌逾2%，可口可樂、雪佛龍、麥當勞則維持至少1.%漲幅。科技股中，特斯拉維持超過5%漲幅，蘋果漲約0.5%。

【23：51】歐元兌英鎊下跌逾0.8%創一周新低，此前英國外交大臣稱脫歐後繼談判進展順利。

【22：30】道指跌51點、納指跌0.1%

【22：14】【美國經濟數據】紐約州製造業調查指數跌至-32.9 遜預期

【22：07】【美股焦點】大摩第4季純利跌12%至22.4億美元 美股盤前升3%

【21：39】【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期 股價盤前跌超過2%

【19：28】【中概股】愛奇藝擬發行7650萬股ADR 料集約5億規模 盤前下挫跌近8%

【18：56】【達沃斯年會】陳茂波：香港金融巿場既深且闊 歡迎其他國家利用香港籌融資平台及合作

【18：48】【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融 共建國際化碳交易市場

【18：27】【美元走勢】新加坡銀行：非美經濟體較預期佳、美元仍有下跌空間 料每百日圓兌港元年底見6.5

【17：57】【ChatGPT母企】微軟擴大OpenAI存取權限 料置入更多AI產品

【17：55】【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成 小鵬：受惠整車成本下跌

【17：15】【投行裁員】瑞銀CEO：公司招聘謹慎但仍繼續請人 料今年為全球通脹之年

【17：06】【經濟展望】羅兵咸永道：全球73%CEO料全球經濟增長下滑 12年來最悲觀預期

【16：50】【投行裁員】野村據報已裁減18名亞洲投行員工 佔中國相關員工四分一、包括覆蓋大中華股市銀行家

【15：45】【美元定存】1個月美元定存息最高7厘 滙豐帶頭全面加息

【14：59】【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈 料上季總收入升1%

【14：49】【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻 暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

【12：35】【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

【12：03】道指期貨跌49點，報34367點，標指期貨跌12點，報4006點，納指期貨跌55點或近0.5%，報11553點。

【08：37】【美匯走勢】大摩看淡美滙 料年底跌至98水平

===以下為1月17日（周一）收市===

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨偏軟，歐股收市升近0.5% ； 本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

截至本港時間1時30分，道指期貨跌25點，納指期貨跌0.3%。

歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐洲通脹已經見頂，能源價格大幅下降，歐洲有機會避免深度和長期的衰退 ； 最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，前首相卓慧思去年9月提出預算計劃所造成的風險溢價，現已成為過去，但市場信心仍然十分脆弱。

貝萊德（BlackRock）副主席希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）表示，雖然預計通脹將從數十年高位快速回落，但今年央行將繼續加息，尋求把通脹降至2%。

美滙靠穩，暫升0.2%，報102.4。

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重點新聞︰

即市走勢︰

【22：02】【港股反彈】巴西對冲基金Vista Capital買中資股升

【19：32】【日圓走勢】圓滙續強兌港元6.1算 美銀估日本央行本周或宣布取消10年期國債孳息率曲線控制

【18：48】【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高 今年ROE改善、重申為行業首選

【17：45】【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水 質押65%萬達酒店取融資（第二版）

【17：20】【旅遊趨勢】Expedia：港人搜尋新春機票數字增35% 大阪成最熱門目的地

【14：39】【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車 官方如此回應

【13：42】【投行裁員】瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工 瑞銀稱無意收購瑞信

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點 籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設 美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

責任編輯︰梁浩碩