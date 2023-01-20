【美股收市】市場續憂經濟 道指挫252點 納指跌1%

環球市場憂慮央行息口高企拖累經濟，雖然中國經濟重啟，但無助紓解歐美股市轉審慎情緒，歐美股市齊跌。

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環球市場憂慮央行息口高企拖累經濟，雖然中國經濟重啟，但無助紓解歐美股市轉審慎情緒，歐美股市齊跌，截至今晨5時（即收市），道指跌252點，報33044點；標指跌30點，報3898點；納指跌104點或0.96%，報10852點。

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)促美國國會盡快提高國債上限，希望政客不要藉機進行權力鬥爭，將會危及美國的信用。另外戴蒙相信，鑒於通脹高企，相信聯儲局仍會持續加息，利率頂峰將略高於5%。

美國勞工數據持續強勁，公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19萬人，優於市場預期21.4萬，前值為20.5萬。截至1月7日，持續申領人數為164.7萬人，低於預期的165.5萬人，前值下修至163萬人。

波士頓聯儲銀行總裁科林斯(Susan Collins)最新表示，預料聯儲局將會繼續加息，聯邦基金指標利率或調升至略高於5厘水平，然後維持一段時間，以使通脹回落。

費城聯邦儲備銀行公布，1月製造業指數改善至負8.9，是3個月以來最高，好過市場預期，亦好過去年12月的負13.8，但指數仍處於負數水平。

多項指數均上升，包括新訂單、付運、交付時間及就業指數。投入物價指數由36.3跌至24.5，創近兩年半新低，反映通脹壓力紓緩。調查顯示，企業預期今年成本升幅低於去年。

美國抵押貸款利率跌至6.15%，創2022年9月以來新低。

即市走勢︰

【01：36】2023年迄今，全球債券發售將近6000億美元，有望創歷史上最佳開年表現。

【01：18】布蘭特期油走高2美元，現報86.56美元，漲幅2.37%。紐約期油漲幅擴大至2%，現報80.71美元。

【01：06】世界銀行運營常務副行長范特羅岑堡在達沃斯接受專訪時表示，中美對話、尋找雙方合作空間對廣大發展中國家來說，是非常好的消息，他積極評價中國優化防疫措施，認為將有力促進世界經濟發展。范特羅岑堡表示，隨著中國優化防疫政策，今年中國經濟將更加強勁。中國恢復更強勁的增長，將在全世界產生積極的連鎖反應。

【01：02】美國私募KKR下跌6%，刷新即市低位，KKR追隨黑石集團等競爭對手的步伐，也在房地產信託基金問題上限制客戶的資金贖回。

【01：00】巴西零售巨頭Americanas證實，因430億巴西雷亞爾的債務申請破產

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.59%，法股跌1.8%，英股跌1.04%，泛歐STOXX 600指數跌1.5%

【00：13】國際評級機構穆迪：美國債務上限談判可能曠日持久，但償債義務應會得到履行。

【00：04】寶潔公司上調2023財年全年銷售預期，並表示盡管銷量下滑，但計劃繼續提價，警告大宗商品成本高企正令利潤承壓。在截至2022年12月31日的第二季度，寶潔淨銷售額為208億美元，同比下降1%。寶潔將2023財年總銷售額指引上調到下降1%至持平，此前預期下降3%至1%。

【00：02】紐約期油漲幅略微擴大至0.9%，重返80.50美元上方。最新數據顯示，美國1月13日當周EIA原油庫存增加840.8萬桶，前值增加1896.1萬桶。

【23：51】花旗：維持微軟(美：MSFT)買入評級，目標價從282美元降至280美元。

【23：36】道指跌226點，納指跌1%

【23：27】美國證交會（SEC）指控加密貨幣交易所FTX創始人SBF，隱瞞其將FTX客戶資金轉移到FTX關聯姐妹交易公司Alameda Research，同時從投資者籌集超過18億美元。

【23：24】美股中概教育股走高，新東方漲逾13%，高途漲近10%，好未來漲逾5%，網易有道漲近5%。

【22：30】美股開市走弱，道指跌184點，納指跌0.5%，美滙指數偏軟，跌0.1%，暫報102.3，美債息約處3.4厘水平。

【21：03】【美股業績前瞻︱NFLX】Netflix美股盤後放榜 瑞銀先升目標價至350美元、上調今明兩年每股盈利

【18：25】【美股焦點】漫威Marvel 電影近4年首度獲放行內地上映 迪士尼前CEO言論曾惹爭議

【18：01】【盈喜盈警】惠理料去年轉盈為虧蝕約5.5億元 期內表現費總額收入僅100萬元

【17：01】【暴雪撤華】暴雪中國再發聲：《魔獸世界》進度存檔功能安全 冀國服重開時可使用

【17：00】日銀保持貨幣政策不變 中國重新開放資本流入

【15：34】【投行人事】法巴銀行據報在港聘用多位原瑞信私人銀行家

【12：43】【投行待遇】花旗據報上調初級投行員工薪金 加幅最多15%

【12：15】道指期貨跌33點，報33353點，標指期貨跌2點，報3943點，納指期貨微跌3點，報11472點。

【12：14】【對沖基金】橋水旗下全天候增強型中國二號基金據報去年回報率達7.4% 另稱目前強烈看升短期債券

【11：10】【美股業績前瞻︱NFLX】Netflix美股盤後放榜 瑞銀先升目標價至350美元、上調今明兩年每股盈利

【10：00】【減持美債】中國連續3個月減持美國國債 持有量創2010年5月低

【09：42】【投行重組】瑞信CEO：資金流失情況已顯著改善兼有回流跡象 客戶對分拆投行反應正面

【08：59】【儲局官員】布拉德促儲局勿拖延加息 利率調升至5.5厘確保通脹回落

【08：34】【裁員潮】馬斯克反口？Twitter據報將進一步裁員 員工人數或跌至不足2000人

【05：53】【美國經濟】儲局褐皮書：預計價格增長進一步放緩 未來經濟活動變動不大

===以下為1月19日（周三）收市===

美國加息效應持續，12月PPI由7.3%放緩至6.2%，按月跌幅加速至0.5%，不過，零售銷售跌幅達1.1%，超預期的0.9%，加上聖誕檔期零售銷售額僅升5.3%，亦較預期差，令市場憂慮由通脹轉至對經濟的壓力，並進一步預期儲局或放緩加息步伐。

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數據公布後，美國10年期債息跌穿3.4厘水平；惟市場擔心經濟續放緩，加上聯儲局主席鮑威爾確診新冠病毒，消息不利美股，道指周三先升後跌，曾漲105點，其後逐步下跌，最多挫624點。截至今晨5時（即收市），道指跌613點，報33296點；標指跌62點，報3928點；納指跌138點或1.24%，報10957點。

聯儲局發表經濟褐皮書，指大部分地區的物價上升步伐有放緩跡象，通脹壓力與勞工不足情況有所緩和，但經濟活動仍然溫和， 普遍相信未來個月的經濟大致沒有明顯增長。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，聯儲局有需要持續加息，以確保通脹逐步回落 ； 對於2月議息會議若加息半厘，布拉德持開放態度，稱加息幅度端視數據。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，儲局進一步加息仍是必要的，政策利率應當比政策制定者共同預測的2023年底5厘至5.25厘的範圍更高一些，惟她拒絶置評支持下次會議加息的幅度。

亞馬遜（美：AMZN）周三料將啟動新一輪裁員，超過1.8萬員工將受到影響，規模估計是28年以來最大，料主要影響零售和人力資源部門。亞馬遜官方宣布，集團正在美國、加拿大、哥斯達黎加展開裁員行動。亞馬遜股價曾升3.4%，其後升幅收窄至約0.7%。

微軟宣布至2023年第三季度將減員1萬人，本輪減員佔全體員工的5%。微軟表示將在第二季度支付12億美元費用，用於遣散費、硬件設備變化及其他相關成本支出。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.42厘跌至6.23厘，上周按揭申請宗數大幅增加27.9%。

日本央行公布議息結果，繼續按兵不動，將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。日圓匯價隨即走弱；兌每美元曾回落最多2.7%，但其後不斷收復失地，全日高低波幅逾3%。

即市走勢︰

【01：38】花旗集團對大部分初級銀行家加薪，盡管美國經濟形勢不樂觀

【00：52】歐股收市漲跌不一，德國DAX30指數跌0.03%，英國富時100指數跌0.26%，法國CAC40指數漲0.09%，泛歐STOXX 600指數升0.23%。

【00：28】據美國零售聯合會（NRF）：美國（感恩節、聖誕節、新年）假日銷售遜色於行業預期，高通脹和利率上升讓消費者捉襟見肘。

【00：24】美國股市衝高回落，道指跌約340點，跌幅擴大至超過1%，標指跌約0.7%，納指跌約0.5%；銀行指數跌1.8%。科技股特斯拉下跌2%。

【23：59】數字世界收購集團（美：DWAC）一度跌超10%，現跌6.3%，消息稱特朗普競選團隊正式請求Meta解封特朗普的Facebook帳號

【23：58】高盛：目前俄羅斯石油產量的彈性若持續下去，意味2023年布蘭特原油價格的適度下行風險為9美元/桶，預計至均價97.5美元/桶

【23：47】【AMZN】亞馬遜確認裁員逾1.8萬人 高於市場預期、創今輪科網裁員最高紀錄

【23：30】聯儲局主席鮑威爾新冠檢測結果陽性，癥狀輕微。

【23：30】道指在周二大跌近400點後，走勢乏力，暫跌18點

【22：30】道指升53點 納指升0.7%

【22：17】【MSFT】微軟計劃裁減1萬人 料遣散費及重組將耗資12億美元

【21：30】【美國經濟數據】美國12月零售銷售跌1.1%遜預期 PPI大幅放緩至6.2% 30年定息按揭跌至6.23厘

【18：58】【滴滴出行】滴滴出行APP正式上架

【18：28】【英國通脹】英國12月CPI按年升幅回落至10.5%符預期 核心CPI略高於預期

【17：55】【大行報告︱網易】網易獲大摩高盛齊上調目標價及盈利預測 料首季迎增長拐點

【17：14】【全球經濟】羅兵咸永道：亞太區近7成CEO料全球經濟於未來12個月將陷入衰退

【15：26】【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策 黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間 日圓急跌2%兌港元失「6算」

【15：25】【暴雪撤華】網易諷暴雪「騎驢找馬、離婚不離身」 暴雪中國臨完約再提短暫延長服務

【15：00】【AAPL】蘋果據報推遲發布AR眼鏡 今年內發布售價達2.3萬元的MR裝置

【13：15】【智能手機】Canalys：2022年智能手機出貨量跌11%、10年來最不理想 料今年持平或略微增長

【12：28】【科網監管】官媒：滴滴再出發綠燈訊號 反映改正後仍鼓勵發展

【12：05】道指期貨跌12點，報34008點，標指期貨升1點，報4010點，納指期貨升6點或近0.1%，報11630點。

【11：14】【日圓走勢】日本未有出招收緊貨幣政策 日圓迅速跌2%、兌港元失「6算」

【09：03】【電動車】Tesla減價促銷策略見效 招銀國際：Tesla中國上周日均銷量增76%、比亞迪同為贏家 小鵬反成輸家

【08：31】【裁員潮】微軟據報本周宣布裁員 規模幅度較之前數次大

【08：01】【美股焦點】聯合航空受惠強勁需求及高票價 上季收入、今季指引均勝預期

【07：05】【中概股】愛奇藝擬發行7650萬股ADR 料集約5億規模 收市瀉16%

【07：05】【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期 股價挫6%

【07：00】【美股焦點】大摩第4季純利跌12%至22.4億美元 股價升6%

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

===以下為1月18日（周二）收市===

美股成為美國銀行股之夜，20大成交榜中，罕有高盛（美：GS）、摩根士丹利、摩根大通及美國銀行全上榜，除了大摩業績超預期，股價上升外，其餘銀行股全綫下跌，業績欠佳的高盛跌幅更達6.5%，佔道指159點跌幅，整體道指跌391點，收報33910點，不過，基於權重計算不同，標指僅跌0.2%，收報3990點；納指更倒升0.1%，收報11095點。

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美滙指數靠穩，102關失而復得，暫報102.4，升0.2%。美滙指數由去年第三季逾114高位回落至今，跌幅超過10%，周二即市曾低見101.93，再次逼近逾半年低位。摩根士丹利看淡美元前景，將今年底美滙預期由104下調至98，並預計隨着對經濟衰退嚴重程度的擔憂開始緩解，美元兌歐元的疲軟今年將更加明顯。

美國2年期債息報4.1963厘，微跌2點子；10年期債息升穿3.5厘，報3.5439厘，升4點子。

美國紐約聯儲銀行行長（FOMC永久票委、聯儲局「三把手」）威廉斯表示，一個更具包容性的經濟有助于整個經濟，他並未在講話中提及美國經濟前景。另一位聯儲局官員巴爾金則表示，正密切留意通脹和勞動力市場；CPI中值仍然太高，不符合他的預期；希望看到通脹峰值已經過去，需要通脹令人信服地回到目標水平，以暫停加息行動。

花旗集團建議賣出4月聯邦基金利率期貨合約，以防美聯儲局在2至3月份FOMC貨幣政策會議上立場偏鷹派。

摩根資產管理首席投資官Bob Michele警告稱，聯儲局有可能在下半年繼續抗擊通脹，把終端利率上調至高達6%的水平，與市场共識背道而驰。

美國銀行表示，英國通脹問題的嚴重程度高於其他主要經濟體，預計今年再進行兩次加息，且在2024年前不降息。美銀英國首席經濟學家Robert Wood表示，英國勞動力市場吃緊而通脹火熱，兩者相結合導致消費者對生活成本的預期升高。

英鎊滙價即市一度觸及1.23，升0.9%，現報1.2264，升0.6%。

1月紐約州製造業調查指數報-32.9，遜預期的-8.6，兩年半以來最悲觀。指數低於零，反映紐約製造業正在收縮。數據大幅轉差，創2020年中以來最低，由於新訂單及出貨量下降。

大摩（美：MS）業績超預期，收漲5.9%，創2022年11月10日以來最大單日漲幅；美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）股價亦彈7.4%。

聯合航空、盈透證券等將於盤後放榜。

即市走勢︰

【04：33】紐約尾市，美國10年期國債收益率上漲3.12個基點，報3.5347厘，盤中交投於3.4923厘至3.5809厘區間。

【04：08】聯儲局公布首次氣候情景分析試驗的細節；氣候情景分析將在美國六大銀行中展開；氣候情景分析旨在確保銀行瞭解和管理風險；氣候變化對全球經濟和金融體系構成重大挑戰；氣候情景分析不同於銀行壓力測試；氣候情景分析是探索性的，不會產生資本後果；這幾家銀行將於2023年7月31日前提交完成的氣候情景分析；計劃在2023年底左右公布氣候情景分析結果。

【03：49】彭博社報道，微軟公司（美：MSFT）據稱計劃周三（1月18日）在一些工程部門裁員。確切裁員規模尚不明確，但裁員幅度要顯著大於過去一年的其他幾輪裁員。過去一年的幾次裁員影響了這家軟件巨頭逾20萬員工的不到1%。周二稍早，英國天空新聞報導微軟計劃裁減數以千計的員工。

【03：40】數字貨幣交易所FTX債務人向客戶提供額外信息，FTX債務人迄今確認大約55億美元流動性資產。

【03：31】紐約2月原油期貨收漲0.32美元，漲幅0.40%，報80.18美元。布蘭特3月原油期貨收漲1.46美元，漲幅1.73%，報85.92美元。

【02：57】據Business Insider引述知情人士，微軟（美：MSFT）可能削減至多三分之一的招聘人員規模。微軟的多個團隊已經凍結了招聘，預計公司可能需要一兩年時間才能恢復到與招聘凍結開始前相當的招聘速度。這位知情人士還說，與此同時，一些團隊要求任何凍結招聘的例外情況，都必須得到高管級別的批准。

【02：49】紐約2月黃金期貨收跌0.6%，報1909.90美元。

【01：54】歐盟委員會副主席Dombrovskis：歐盟和美國將在供應鏈問題上尋求合作。

【01：35】歐盟委員會主席馮德萊恩：歐盟計劃對俄羅斯實施第十輪制裁，主旨是堵住已採取的措施的漏洞。

【00：54】美國新當選的眾議院議長麥卡錫呼籲總統拜登和民主黨討論債務上限問題，指在債務上限問題上，兩黨和白宮都沒必要走極端。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.35%，法股升0.48%， 英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數升0.4%

【00：31】 高盛（美：GS）股價跌幅擴大至7%，創近一年來最差即市走勢表現。

【00：18】花旗首席執行官弗雷澤：聯儲局可能會在春季末和夏季初放緩加息步伐

【00：17】德國總理朔爾茨：相信德國可以在2023年避免經濟衰退， 不會與美國發生貿易戰

【00：07】 道指瀉330點，跌幅擴大至1%，成分股高盛集團跌約6.2%表現最差，Travelers Companies Inc.跌逾5.2%，摩根大通、波音、Salesforce.com至少跌逾2%，可口可樂、雪佛龍、麥當勞則維持至少1.%漲幅。科技股中，特斯拉維持超過5%漲幅，蘋果漲約0.5%。

【23：51】歐元兌英鎊下跌逾0.8%創一周新低，此前英國外交大臣稱脫歐後繼談判進展順利。

【22：30】道指跌51點、納指跌0.1%

【22：14】【美國經濟數據】紐約州製造業調查指數跌至-32.9 遜預期

【22：07】【美股焦點】大摩第4季純利跌12%至22.4億美元 美股盤前升3%

【21：39】【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期 股價盤前跌超過2%

【19：28】【中概股】愛奇藝擬發行7650萬股ADR 料集約5億規模 盤前下挫跌近8%

【18：56】【達沃斯年會】陳茂波：香港金融巿場既深且闊 歡迎其他國家利用香港籌融資平台及合作

【18：48】【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融 共建國際化碳交易市場

【18：27】【美元走勢】新加坡銀行：非美經濟體較預期佳、美元仍有下跌空間 料每百日圓兌港元年底見6.5

【17：57】【ChatGPT母企】微軟擴大OpenAI存取權限 料置入更多AI產品

【17：55】【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成 小鵬：受惠整車成本下跌

【17：15】【投行裁員】瑞銀CEO：公司招聘謹慎但仍繼續請人 料今年為全球通脹之年

【17：06】【經濟展望】羅兵咸永道：全球73%CEO料全球經濟增長下滑 12年來最悲觀預期

【16：50】【投行裁員】野村據報已裁減18名亞洲投行員工 佔中國相關員工四分一、包括覆蓋大中華股市銀行家

【15：45】【美元定存】1個月美元定存息最高7厘 滙豐帶頭全面加息

【14：59】【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈 料上季總收入升1%

【14：49】【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻 暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

【12：35】【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

【12：03】道指期貨跌49點，報34367點，標指期貨跌12點，報4006點，納指期貨跌55點或近0.5%，報11553點。

【08：37】【美匯走勢】大摩看淡美滙 料年底跌至98水平

===以下為1月17日（周一）收市===

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨偏軟，歐股收市升近0.5% ； 本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

截至本港時間1時30分，道指期貨跌25點，納指期貨跌0.3%。

歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐洲通脹已經見頂，能源價格大幅下降，歐洲有機會避免深度和長期的衰退 ； 最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，前首相卓慧思去年9月提出預算計劃所造成的風險溢價，現已成為過去，但市場信心仍然十分脆弱。

貝萊德（BlackRock）副主席希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）表示，雖然預計通脹將從數十年高位快速回落，但今年央行將繼續加息，尋求把通脹降至2%。

美滙靠穩，暫升0.2%，報102.4。

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重點新聞︰

即市走勢︰

【22：02】【港股反彈】巴西對冲基金Vista Capital買中資股升

【19：32】【日圓走勢】圓滙續強兌港元6.1算 美銀估日本央行本周或宣布取消10年期國債孳息率曲線控制

【18：48】【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高 今年ROE改善、重申為行業首選

【17：45】【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水 質押65%萬達酒店取融資（第二版）

【17：20】【旅遊趨勢】Expedia：港人搜尋新春機票數字增35% 大阪成最熱門目的地

【14：39】【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車 官方如此回應

【13：42】【投行裁員】瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工 瑞銀稱無意收購瑞信

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點 籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設 美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

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責任編輯︰梁浩碩