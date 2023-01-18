【美股市況】高盛績差股價挫逾6%　道指曾瀉410點　納指反覆靠穩（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股假期後復市，道指成分股高盛（美：GS）業績欠佳，拖累道指表現，高盛業績差過市場預期，股價一度跌6.9%，低見348.21美元。

美股跌勢加劇，道指曾跌410點或1.2%，低見33891點，本港時間今晨2時45分, 道指跌324點或0.9%，報33978點；納指升31點或0.3%，報11111點；標指跌4點，報3994點。

美滙指數102關失而復得，暫報102.45，升逾0.2%。美滙指數由去年第三季逾114高位回落至今，跌幅超過10%，昨晚更下試102關，再次逼近逾半年低位。摩根士丹利看淡美元前景，將今年底美滙預期由104下調至98，並預計隨着對經濟衰退嚴重程度的擔憂開始緩解，美元兌歐元的疲軟今年將更加明顯。

美國10年期債息報3.5厘。

花旗集團建議賣出4月聯邦基金利率期貨合約，以防美聯儲局在2至3月份FOMC貨幣政策會議上立場偏鷹派。

美國銀行表示，英國通脹問題的嚴重程度高於其他主要經濟體，預計今年再進行兩次加息，且在2024年前不降息。美銀英國首席經濟學家Robert Wood表示，英國勞動力市場吃緊而通脹火熱，兩者相結合導致消費者對生活成本的預期升高。

英鎊滙價即市一度觸及1.23，升0.9%，現報1.2264，升0.6%。

1月紐約州製造業調查指數報-32.9，遜預期的-8.6，兩年半以來最悲觀。指數低於零，反映紐約製造業正在收縮。數據大幅轉差，創2020年中以來最低，由於新訂單及出貨量下降。

大摩（美：MS）業績超預期，股價造好，升5.8%；美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）股價亦彈逾4.2%。

聯合航空、盈透證券等將於盤後放榜。

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即市走勢︰

【02：57】據Business Insider，微軟可能會將招聘規模最多壓縮三分之一，並且考慮在多個團隊延長凍結招聘的時間。微軟股價升0.5%

【02：49】紐約2月黃金期貨收跌0.6%，報1909.90美元。

【01：54】歐盟委員會副主席Dombrovskis：歐盟和美國將在供應鏈問題上尋求合作。

【01：35】歐盟委員會主席馮德萊恩：歐盟計劃對俄羅斯實施第十輪制裁，主旨是堵住已採取的措施的漏洞。

【00：54】美國新當選的眾議院議長麥卡錫呼籲總統拜登和民主黨討論債務上限問題，指在債務上限問題上，兩黨和白宮都沒必要走極端。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.35%，法股升0.48％, 英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數升0.4%

【00：31】 高盛（美：GS）股價跌幅擴大至7%，創近一年來最差即市走勢表現。

【00：18】花旗首席執行官弗雷澤：聯儲局可能會在春季末和夏季初放緩加息步伐

【00：17】德國總理朔爾茨：相信德國可以在2023年避免經濟衰退, 不會與美國發生貿易戰

【00：07】 道指瀉330點，跌幅擴大至1%，成分股高盛集團跌約6.2%表現最差，Travelers Companies Inc.跌逾5.2%，摩根大通、波音、Salesforce.com至少跌逾2%，可口可樂、雪佛龍、麥當勞則維持至少1.%漲幅。科技股中，特斯拉維持超過5%漲幅，蘋果漲約0.5%。

【23：51】歐元兌英鎊下跌逾0.8%創一周新低，此前英國外交大臣稱脫歐後繼談判進展順利。

【22：30】道指跌51點、納指跌0.1%

【22：14】【美國經濟數據】紐約州製造業調查指數跌至-32.9 遜預期

【22：07】【美股焦點】大摩第4季純利跌12%至22.4億美元 美股盤前升3%

【21：39】【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期 股價盤前跌超過2%

【19：28】【中概股】愛奇藝擬發行7650萬股ADR 料集約5億規模 盤前下挫跌近8%

【18：56】【達沃斯年會】陳茂波：香港金融巿場既深且闊 歡迎其他國家利用香港籌融資平台及合作

【18：48】【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融 共建國際化碳交易市場

【18：27】【美元走勢】新加坡銀行：非美經濟體較預期佳、美元仍有下跌空間 料每百日圓兌港元年底見6.5

【17：57】【ChatGPT母企】微軟擴大OpenAI存取權限 料置入更多AI產品

【17：55】【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成 小鵬：受惠整車成本下跌

【17：15】【投行裁員】瑞銀CEO：公司招聘謹慎但仍繼續請人 料今年為全球通脹之年

【17：06】【經濟展望】羅兵咸永道：全球73%CEO料全球經濟增長下滑 12年來最悲觀預期

【16：50】【投行裁員】野村據報已裁減18名亞洲投行員工 佔中國相關員工四分一、包括覆蓋大中華股市銀行家

【15：45】【美元定存】1個月美元定存息最高7厘 滙豐帶頭全面加息

【14：59】【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈 料上季總收入升1%

【14：49】【手遊股】暴雪、網易終極鬧翻 暴雪中國：曾洽延長協議6個月被拒、國服下周一停運

【12：35】【內房危機】中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

【12：03】道指期貨跌49點，報34367點，標指期貨跌12點，報4006點，納指期貨跌55點或近0.5%，報11553點。

【08：37】【美匯走勢】大摩看淡美滙 料年底跌至98水平

===以下為1月17日（周一）收市===

美股周一馬丁路德金紀念日休市一日，美股期貨偏軟，歐股收市升近0.5% ； 本周焦點將落於美國PPI及零售銷售數據。

截至本港時間1時30分，道指期貨跌25點，納指期貨跌0.3%。

歐盟經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐洲通脹已經見頂，能源價格大幅下降，歐洲有機會避免深度和長期的衰退 ； 最終發生的可能是更有限和淺層的經濟萎縮。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，前首相卓慧思去年9月提出預算計劃所造成的風險溢價，現已成為過去，但市場信心仍然十分脆弱。

貝萊德（BlackRock）副主席希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）表示，雖然預計通脹將從數十年高位快速回落，但今年央行將繼續加息，尋求把通脹降至2%。

美滙靠穩，暫升0.2%，報102.4。

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重點新聞︰

即市走勢︰

【22：02】【港股反彈】巴西對冲基金Vista Capital買中資股升

【19：32】【日圓走勢】圓滙續強兌港元6.1算 美銀估日本央行本周或宣布取消10年期國債孳息率曲線控制

【18：48】【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高 今年ROE改善、重申為行業首選

【17：45】【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水 質押65%萬達酒店取融資（第二版）

【17：20】【旅遊趨勢】Expedia：港人搜尋新春機票數字增35% 大阪成最熱門目的地

【14：39】【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車 官方如此回應

【13：42】【投行裁員】瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工 瑞銀稱無意收購瑞信

【12：03】道指期貨升55點，報34471點；標指期貨升6點，報4025點，納指期貨升18點或近0.2%，報11626點。

【07：45】【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點 籲股市走弱時增持

【07：45】【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設 美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

責任編輯︰梁浩碩