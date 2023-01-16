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東電用福島核廢水養比目魚 稱放射性物質檢驗未超標

環球社會熱點 12:01 2023/01/16

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日本東京電力公司去年宣布，將試驗用即將排入大海的福島核廢水飼養比目魚。東電日前公布檢驗數據，指在福島核廢水中飼養的比目魚體內放射性物質氚含量沒有比養殖環境高，亦沒有超出安全標準。

日本政府確認 春夏排放福島核廢水入海（第二版） 【下一頁】

東電近日表示，去年飼養比目魚用的核廢水氚活度為每升1,250貝克勒爾，與即將排入大海的活度差不多。其後每隔一段時間，東電便取出數條，經過切片及冷凍乾燥後，再檢測比目魚體內氚活度變化。

檢驗發現，飼養24小時後比目魚體內的氚活度上升至與養殖環境類近的1,100貝克勒爾。飼養6天後，檢驗亦未發現比目魚體內富集核廢水的氚。

東京法院判東京電力前高層 就福島核災賠13萬億日圓 【下一頁】

同時，檢驗亦發現當比目魚放回普通海水飼養，體內的氚亦隨時間排出，比目魚的氚活度逐漸下降。當比目魚在海水養殖72小時後，氚活度檢驗未超出限制。東電亦將調查鮑魚和海藻的生長情況，繼續確認安全性。

東電表示檢驗證明核廢水排入海中不會對魚類造成影響，結果便是證據之一。東電希望透過實驗，消除外界對福島核廢水排出大海的疑慮。

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責任編輯：吳漢培

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