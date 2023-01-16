【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測　股價倒跌1%

▲ 【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測

摩根士丹利認為，恒生銀行 （00011） 復甦力量未夠，指其淨息差表現和財富管理收入、較低信貸費用可提升2023年營運表現，不過，中期股本回報率（ROE）料只回復約11%，限制上行空間，故續予「減持」評級，目標價由131.6元降至128.3元。

恒生現倒跌0.7%，報128.1元。

摩根士丹利下調2022至2024年預測，盈利預測分別下調33%、15%及13%，以反映較高的利息成本及中國內房業務的較高撥備的預期，而當中只有部分被財富收入所抵銷。同時，該行預測恒生2022年ROE為4.9%，派息預測按年下跌32%。

雖然如此，該行認為2022年經已見底，隨着較高的淨息差、財富管理收入改善，信貸損失減少，均支持今年預測ROE重上近10%，明年更逾11%。不過，此水平仍低於疫情前的15至16%的水平。

估值方面，該行認為目前恒生所給予的128.3元目標價，假設資本成本（CoC）為8.3%，即意味公司為1.3倍市帳率，長期回報屬合理。而股息率達5.1%，較近期過去股息率高1個百分點，但在高利率環境下，認為表現合理。

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編輯：姚卓然