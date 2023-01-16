  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測　股價倒跌1%

股市 11:37 2023/01/16

分享：

分享：

【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測

摩根士丹利認為，恒生銀行 （00011） 復甦力量未夠，指其淨息差表現和財富管理收入、較低信貸費用可提升2023年營運表現，不過，中期股本回報率（ROE）料只回復約11%，限制上行空間，故續予「減持」評級，目標價由131.6元降至128.3元。

恒生現倒跌0.7%，報128.1元。

摩根士丹利下調2022至2024年預測，盈利預測分別下調33%、15%及13%，以反映較高的利息成本及中國內房業務的較高撥備的預期，而當中只有部分被財富收入所抵銷。同時，該行預測恒生2022年ROE為4.9%，派息預測按年下跌32%。

雖然如此，該行認為2022年經已見底，隨着較高的淨息差、財富管理收入改善，信貸損失減少，均支持今年預測ROE重上近10%，明年更逾11%。不過，此水平仍低於疫情前的15至16%的水平。

估值方面，該行認為目前恒生所給予的128.3元目標價，假設資本成本（CoC）為8.3%，即意味公司為1.3倍市帳率，長期回報屬合理。而股息率達5.1%，較近期過去股息率高1個百分點，但在高利率環境下，認為表現合理。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【2023展望】中銀香港抽升3%　中金：香港銀行今年淨利潤料增35%　恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力

【e利是】恒生即日可預約換新鈔　推「派e利是」抽獎送足金財神金牌和NFT

【中國經濟】恒生調低今年內地經濟增長預測至3.5%　房地產投資和私人消費仍然相對低迷

編輯：姚卓然

港股 疫情 派息 財富及資產管理 市帳率 目標價 大行報告 恒生銀行（00011）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持
【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持
【港股市況】ATM個別走、美團逆市跌　手機孖寶造好、瑞聲升逾一成　恒生指數半日升159點（不斷更新）
【港股市況】ATM個別走、美團逆市跌　手機孖寶造好、瑞聲升逾一成　恒生指數半日升159點（不斷更新）
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款