尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）

尼泊爾一間航空公司的客機據報於周日（15日）在當地發生意外在山邊墜毀，導致最少68人死亡。有機上乘客當時曾在社交平台直播，揭露飛機墮機前一刻情況。影片顯示原本平靜的飛機突然搖晃，乘客開始大聲尖叫，最終畫面顯示一片火海後完結。

尼泊爾載72人客機墜毀 最少68死（第三版） 【下一頁】

直播影片據報由名叫Sonu Jaiswal的印度男子發布，影片開始時一片平靜。Sonu Jaiswal亦對著鏡頭微笑，從他周圍的環境不難看出，他當時身處尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）的航班上。

Atenci&oacute;n: ⚠️ IM&Aacute;GENES FUERTES ⚠️<br /> <br /> Uno de los pasajeros de nombre Sonu Jaiswal de 35 a&ntilde;os, originario de la India inici&oacute; una transmisi&oacute;n en vivo a trav&eacute;s de #Facebook y capt&oacute; el momento en que el avi&oacute;n de #YetiAirlines se estrella dejando como saldo &eacute;l y 67 muertos m&aacute;s en #Nepal. pic.twitter.com/HH3To9EbMC — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) January 15, 2023

Sonu Jaiswal向鏡頭展示窗外景色，畫面顯示飛機當時正飛過一片房屋，他當時仍面帶微笑。其後飛機向左傾斜，但一眾乘客依然非常鎮定，面上亦帶有微笑。惟其後飛機突然開始搖晃，乘客開始大聲尖叫。

Sonu Jaiswal向鏡頭展示窗外景色，畫面顯示飛機當時正飛過一片房屋，他當時仍面帶微笑。其後飛機向左傾斜，但一眾乘客依然非常鎮定，面上亦帶有微笑。惟其後飛機突然開始搖晃，乘客開始大聲尖叫。

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乘客尖叫未久，影片最後顯示一片火海，並最終在一聲巨響中畫面變黑。《印度時報》訪問Sonu Jaiswal親戚Rajat Jaiswal確認，對方當時的確和同伴身處飛機上，直播亦顯示他和同伴正享受旅程。

據悉涉事航班為ATR 72客機，原定從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往西部第二大城市博克拉（Pokhara）。機上當時一共有72名乘客，其中包括15名外國人。尼泊爾民航局表示，目前尚未清楚飛機失事原因。

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責任編輯：李俊儀