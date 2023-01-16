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【解讀｜保險股】瑞銀料香港投保金額明年「滿血回歸」　區域性保險股估值吸引、內險有結構難題

股市 11:18 2023/01/16

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瑞銀投資研究亞洲保險和非銀行金融行業研究執行董事朱曉暐料，內地人來港投保金額2024年可恢復至疫情前高峰。

香港和內地上周放寬通關，首周日均赴港內地訪客約6620人次，僅相當於每日入境限額約一成。即使通關初期人流恢復慢熱，瑞銀投資研究亞洲保險和非銀行金融行業研究執行董事朱曉暐指，據瑞銀實證所（Evidence Lab）調查，內地客短期對境外投資興趣大，因香港保險產品的長期回報、品牌較優勝，而且區域性保險公司積極留住代理團隊，看好2024年內地人赴港投保金額可回到疫情前高峰。

瑞銀在通關前訪問1000名內地居民，47%有意購買境外保險，約3分之2考慮在通關一年內投保。朱曉暐稱，有關調查讓該行更了解復甦時間，另外區域性保險公司近兩年澳門新簽保單額大增，甚至相當於香港新單的10%20%，都反映內地客對境外保險需求強勁。

香港保險產品主攻高端客　回報、服務具優勢

朱曉暐指，雖然香港保險公司的產品保證回報率不及內地同業，但長期年化總回報率達4%6%，更勝內險公司的不足4%。他認為，這反映香港險企沒有保證回報壓力，投資較具彈性，反而有更佳表現。另外，他指出，美國息率反超中國，以至香港危疾保提供境外醫療服務，都令香港保險產品對高端客吸引力增強。

 

中港通關初期人流未算火熱，朱曉暐認為，境外保險需求並非單單反映在人流，並形容：

相對某些行業無呢條水就無嘢做，保險業無呢條水依然活得好好。

瑞銀對內險看法審慎　結構問題窒反彈

相對而言，瑞銀對內險股看法較保守，認為與香港保險公司主力服務中高端客戶不同，行業面對政府主導的「惠民保」、線上保險低價競爭，競爭愈趨激烈，而且近3年疫情期間內險代理團隊人數、新業務價值（NBV）幾乎「腰斬」，行業基本面難以出現「V型」反彈。

不過，他指出，內險目前估值僅相當於企業價值（EV）的0.4倍，雖短期難以恢復至輝煌時期的1.5倍以上，但當風險因素消退，上行機會仍較大。

高盛反而將友邦剔出「確保買入」，可見【下一頁】

訪問全文可見瑞銀薦區域保險股 估值吸引可見度高

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