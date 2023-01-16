兔躍新程，為迎接癸卯兔年的來臨，新鴻基地產(簡稱新地) 旗下大埔超級城聯乘國際級時尚插畫師Jeffrey Fulvimari，打造佔地面積達1,500平方呎的《萌兔甜蜜糖果園 》新春主題互動裝置，插畫師更首次為筆下萌兔角色以農曆新春造型亮相，還炮製一系列打卡景點及好玩互動體驗! 此外，一連串新春消費獎賞回饋顧客，與大家同賀新春，開心過新年，祝願大家新一年大展鴻圖、身體健康!

開運第1站： 鴻運醒獅萌兔

大埔超級城《萌兔甜蜜糖果園 》第一站必去13呎巨型醒獅萌兔, 設於舞台中央位置，以癸卯年觸目萌兔為主角，生動活潑，尤其大師作品畫出炯炯有神雙眼，穿上農曆新年應節唐裝服飾，增添節慶氣氛，萌兔捧起超有氣勢的醒獅，站在色彩繽紛的巨型全盒上舞動表演，寓意保祐來年風調雨順、五穀豐收、求吉納福，祝願家宅平安、新春大吉。另外，三隻萌兔分別手持「恭喜發財」、「福」字揮春及心形圖案賣萌，象徵財富、健康、人緣，祝願萬事如意，大家都趕快過來捕捉牠們的身影吧！

萌兔裝置旁還設桃花樹陣，一片粉紅花海呈現於眼前，於浪漫的桃花樹影下誠心許願，祝願大家兔年人緣及戀愛運大大提升，心想事成！

開運第2站：巨形繽紛糖果全盒

新年怎可以缺少糖果全盒呢？約直徑15呎闊的花形全盒內已經裝滿色彩繽紛的特色糖果，包括七彩糖果、金幣朱古力、傳統賀年食品等，打卡一流。顧客可以置身各式各樣的糖果海中拍照，拍下多張充滿節慶的相片並hastag #TPMMCNYrabbit，上載於社交平台必定讚好一番之外, 即可獲得美食優惠券或兔年吊飾!！

開運第3站：「財源滾滾」幸運招財站

新年行大運，撈出好運來！The Point會員(下稱 “會員”)即日以電子貨幣消費購物滿HK$200或500分，即可參加「財源滾滾」幸運招財站遊戲。幸運招財站內收藏過千張中獎賀年揮春，會員於限時內隨手撈起並捉緊飄動中的揮春，看看幸運大神會否降臨於大家身上，獲取驚喜賀年禮品包括美食購物優惠券、兔年吊飾或賀年揮春等，驚喜源源不絕！今年必定事事順利，撈到風生水起！

開運第4站：兔年開運占卜廊

新年新氣象，相信大家都很想知道來年姻緣、財運及健康運程！不坊來到開運占卜廊，參考兔年運程預測！而十二生肖的運程已經各自填滿於一塊塊轉運木板上，快來看看到底誰在兔年吉星拱照？此外，掃瞄轉運木板上二維碼，憑消費即可獲得賀年禮品乙份！ 祝願每位兔來運轉，人人緣運提升，五福臨門！

開運第5站：互動《DIY 萌兔賀卡站》製作獨有賀卡吊飾

新春期間，大埔超級城推出《DIY萌兔賀卡站》互動電子遊戲，顧客可為萌兔打扮賀年模樣，添加各式各樣的鮮豔恭賀配飾等，會員可列印專屬活潑福兔賀卡並寫上祝願字句，或加上金色吊繩製成揮春掛飾送給親友，互送無限喜悅。會員憑消費滿HK$300或以800分，可即場DIY製作萌兔造型賀卡，率先開運，闔家平安！

《福兔迎春開運利是封》換領

萬事如意迎新年，福兔迎春旺全年。為迎接癸卯兔年的來臨，大埔超級城特別推出賀年必備「福兔迎春開運利是封」，分別印有「兔年大吉」及「花開富貴」兩款祝賀語句，另外設有活動式「限量版兔年利是封」，齊齊轉個好運，迎接福運財運！

「福兔迎春開運利是封」設計一套兩款以大紅、金黃兩大喜慶主色調，大紅色「兔年大吉」利是封加入應節的福兔為設計主題，福兔配上圓圓大桔，活潑而朝氣蓬勃，笑臉迎人，寓意各位兔年大吉大利、鴻運當頭，來年運勢定必兔氣揚眉！至於金黃色「花開富貴」利是封用上牡丹花，象徵富貴榮華、財源滾滾！優雅牡丹花以醒神奪目的橙、桃紅、紫色互相拼湊，襯托金光閃閃的花瓣，花開好運，寓意新一年萬象更新，豐盛繁榮。「限量版福兔迎春開運利是封」最大的特色是配合可活動式的立體剪裁，輕輕撥開大桔或牡丹花瓣，即呈現隱藏「福」或「春」字，為大家送上賀年祝福！

由2023年1月7日至21日期間，會員於商場購物消費滿HK$300或以800分即可換領一套「福兔迎春開運利是封」(一套兩款共8個)。

新春開年2X賞 半價賀年糕點

新年當然要步步高陞！大埔超級城推出震撼價賀年糕點、盤菜，會員在推廣期內即上網上購物平台 www.happybuymall.com，即可限時以低至半價搶購開運賀年糕點、盤菜等。此外，會員於推廣期內到大埔超級城以電子貨幣消費滿HK$800加20,000分，即可換領翠園《鮑魚花膠好市盤菜》，與親友共享美饌，兔年有食神。

於1月22至29日，會員於大埔超級城的指定餐飲食肆，以即日電子貨幣消費惠顧堂食滿HK$300，可賺取雙倍積分，暢飲暢聚盡享天倫之樂！

《新春印花賞》及《新春星級二重賞》

為刺激新春消費，會員於推廣期內到大埔超級城以電子貨幣消費滿HK$100或以上，並成功登記積分，即可獲得電子印花一個，憑指定電子印花數量可親臨參與商場指定換領處換領購物優惠券。此外，會員消費滿指定金額，即可獲得美食、購物優惠券回贈。最高10%消費回贈，領取HK$900電子購物優惠券，開心購物辦年貨！

《新春年宵市集》

於1月13日至21日期間，大埔超級城推出應節《新春年宵市集》，在場內設有多個特色年宵檔位，為大家搜羅琳琅滿目、超值的新春應節佳品，當中包括傳統賀年產品、新派禮盒、特色海味年貨及賀年年花等，讓大家有更多過節送禮選擇。

(特約)