【大行報告｜友邦1299】高盛上調友邦目標價至103元　惟剔出確信買入名單　稱市場已反映通關因素

高盛發表報告，將友邦 （01299） 的目標價由此前的93元，上調至103元，評級為「買入」，惟該行估算友邦新業務價值、內涵價值去年下跌的情況下，股價在同期已升1成，相信投資者早已為今明兩年因香港及內地之間重新通關的因素作出定價（priced in），故將友邦剔出確信買入名單。

報告指香港和內地之間恢復免檢疫通關，令友邦與內地富裕消費者群之間，由此前透過澳門的聯繫，將得以擴大。正如於澳門向內地客銷售錄得強勁增長般，高盛相信，內地客需求仍維持強勁，預期友邦香港的銷售和新業務價值亦將會有強勁表現。該行上調對友邦今明兩年新業務價值估算分別4%、5%，相信重新通關的正面影響，足以抵消外滙逆風、內地解封致疫情干擾等負面影響。

因應美元升值 下調友邦盈利預測

展望未來，該行認為友邦在增長和股價等方面跑贏大市的主要驅動力仍保持不變，即管理和分銷的質量、強勁的資產負債表、可持續的價值創造，以及在內地的擴張。在今年、明年，預計友邦在內地將實現新業務價值增長分別為19%、16%，集團將實現新業務價值增長分別27%、18%，遠超該行所覆蓋的內險股。

高盛下調對友邦去年盈利預測23%，以反映去年下半年額外的美元升值、債券收益率上升和投資市場的波動，亦將去年、今年、明年的帳面價值預期，降低分別10%、7%、3%，主要反映美元升值和美債收益率上升的影響。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【友邦1299】友邦跌逾2% 友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實 友邦人壽稱已去年三季度完成整改（第二版）

【中港通關】友邦香港：今年目標招募5000名財務策劃顧問 應付通關及疫後需求

編輯：胡學能