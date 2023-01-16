IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP

國際貨幣基金組織（IMF）發表報告，警告受全球經濟分裂的影響下，恐損失多達7%的本地生產總值（GDP）。IMF更憂慮如技術脫鈎，個別國家的GDP損失或高達12%。

IMF料全球經濟增長不下行 2023年保2.7% 【下一頁】

IMF周日（15日）發表新一份報告指，2008年全球金融海嘯與隨後幾年的貿易限制激增後，全球商品和資本流動趨向平穩。

不過該組織警告全球經歷數十年的經濟一體化後，即使只是有限度經濟分裂，也會導致GDP損失0.2%。如全球經濟嚴重分裂，或令全球GDP損失多達7%。

倘若有技術脫鈎的情況，部分國家的GDP損失甚至可能達到8%至12%。

IMF引述現有研究指，經濟分裂愈嚴重帶來的成本就愈高，技術脫鈎也會顯著放大貿易限制帶來的損失。

隨著全球經濟更趨向金融局部化和碎片化的國際支付系統，新興市場經濟體和低收入國家或面臨最大風險，可能導致宏觀經濟波動甚至經濟危機加劇。

IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱 【下一頁】

IMF形容新冠疫情及俄烏戰爭已進一步考驗國際關係，也令社會更加懷疑全球化帶來的好處。

該組織認為多年來貿易關係不斷深化，令全球貧窮人口大幅減少，同時下調價格也能使發達經濟體的低收入消費者受益。

IMF憂慮貿易聯繫一旦解體，會對低收入國家和發達經濟體當中的低收入消費者產生最壞影響。

另外，各國如限制跨境移民，將剝奪東道國經濟體的技能，也會減少移民輸出經濟體的匯款，資本流動減少將削弱外國直接投資。

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責任編輯：鄭錦玲