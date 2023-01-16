國際美洲大學辦新一屆榮譽頒授典禮

▲ 國際美洲大學日前舉行榮譽頒授典禮，國際美州大學校長Dr Richard Gayer (前排左四)親臨為一眾社會賢達頒授榮譽。圖中前排左起Dr Tammy Tam(左一)、曾惠珍教授(左二)、陳之娟博士(左三) 黎拿嘉教授(左五)、陳柏基博士(左六)、吳惠容博士大學顧問(左七)、蘇祖耀教授(左八)，後排Dr Harry Yu(左五)、Dr U Andrew大學顧問(左六)、Dr Cook Chiu大學顧問(左七)及李志誠博士(左八)等。

國際美洲大學日前舉行榮譽頒授典禮，國際美洲大學校長Dr. Richard Gayer親臨主持儀式，主禮嘉賓包括方方樂趣教育機構主席陳之娟、美洲大學世界校友聯盟(博士會)負責人黎拿嘉、香港金融科技學院總裁 陳柏基等。出席榮譽頒授典禮的還有大學顧問吳惠容博士、曾惠珍教授、蘇祖耀教授、Harry Yu博士、U Andrew博士、Cook Chiu博士、李志誠博士、陳李妮博士等。

▲ 陳李妮獲頒榮譽工商管理博士。

國際美洲大學校長Richard Gayer博士致辭表示，本校的學歷除了受到美國教育部認可外，亦得到英國及香港學術評審局認可，為同等學歷，足以證明學校的國際認受性。除現時於加州洛杉磯總校、橙郡及聖地牙歌分校外。未來亦會在中東杜拜及亞洲發展分校。

國際美洲大學為美國高等教育認證委員會認可大學，並列入由美國教育部提供之「認可的高等教育機構和計劃數據庫」，同時也符到美國退伍軍人事務部的加州退伍軍人教育批准機構認可，為當地退伍軍人提供留學生及交流訪客課程」。

(特約)