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【大行報告】國信：風電及光伏投資成本大跌成為行業發展重要推動力　看好3隻新能源股

股市 10:48 2023/01/16

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【大行報告】國信：風電及光伏投資成本大跌成為行業發展重要推動力　看好3隻新能源股

全球致力推動低碳，國信證券（香港）預計，2025年底，全球光伏年新增裝機容量將達550吉瓦（GW），2023至2025年全球光伏新增裝機複合增長率約30.9%。其中，2023年中國光伏新增裝機容量有望達145吉瓦，按年增長52.6%，預計到2025年末，中國光伏年新增裝機規模將達200吉瓦，2023至2025年中國光伏新增裝機複合增長率約為28.2%。

未來3年風電年新增裝機容量複合增長率約為19.4%

風電方面，2022至2030年全球風電年新增裝機容量複合增長率約19.58%，2023至2025年中國風電年新增裝機容量複合增長率約為19.4%，「十四五」期間風電累計容量約327吉瓦，「十四五」末內地風電累計裝機容量將有望超過600吉瓦 。海上風電方面，「十四五」海風裝機規劃容量合計有望超60吉瓦，預計2023至2025年中國海上風電發展仍有望迎來高成長，海上風電新增裝機容量三年復合增速或將達到58.7%。

國信指，投資成本的大幅下降成為行業發展的重要推動力，2022年光伏組件價格連創新高，預計2023年隨著光伏產業鏈各環節新建產能的釋放，組件價格將回歸合理水平，光伏系統初始全投資成本有望降至每瓦約3.5元人民幣，同時今年多晶硅料或將出現供過於求的格局，硅料價格進入下行階段。

中海油逾15億購母企風電業務40%股權　拓展新能源業務版圖【下一頁】

儘管風機價格戰短期不利於行業的有序發展，但每千瓦1500元人民幣的風機價格或已基本觸底，長遠在新能源行業政策持續利好，市場高需求、風機大型化、風機成本不斷下降等多重因素驅動下，風電行業未來持續高速增長可期。

國信認為，內地「雙碳」政策背景疊加全球光伏、風電裝機成本的快速下降，未來光伏、風電裝機規模保持高增長的趨勢確定，整個新能源發電產業鏈建議關注，看好直接受益於風電、光伏裝機規模快速增長的新能源電力運營商龍源電力 （00916） 、中廣核新能源 （01811） 及傳統電力轉型清潔能源的運營商中國電力 （02380）

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編輯：陳韻妍

港股 可持續發展 新能源 電力 香港 大行報告 中國電力（02380） 中廣核新能源（01811） 龍源電力（00916）
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