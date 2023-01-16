ALK肺癌高機會現「腦轉移」 新一代標靶藥易「入腦」助控制

肺癌有不同類型，其中ALK基因突變肺癌有相當高「癌細胞上腦」風險，且傳統治療副作用大，更是棘手。醫學界近年研發新一代標靶藥物，有效延長肺癌的無惡化存活期，減緩癌細胞腦轉移情況惡化之外，亦有助預防癌細胞腦轉移。醫生又提醒，非吸煙年輕人士也有機會患肺癌，早期症狀不明顯，若出現時常感到疲倦、持續咳嗽，甚至頸部淋巴核腫脹等徵狀，便應盡早求醫接受進一步檢查。

肺癌主要可分為兩大類，包括非小細胞肺癌和小細胞肺癌，非小細胞肺癌佔肺癌中80至85%，當中包括間變性淋巴瘤激酶（ALK）基因突變型。ALK基因變異好發於年輕（年齡中位數51歲）、女性及非吸煙者身上，呼籲有關人士切勿掉以輕心。

臨床腫瘤科專科醫生劉健生醫生引述哈佛醫學院研究指出，帶有EGFR基因變異的非小細胞肺癌患者，三年內出現腦轉移的風險約一半，ALK基因變異的非小細胞肺癌患者則高近六成。劉醫生又提醒，癌細胞腦轉移可在無聲無色間發現，沒有病徵，但亦可能出現頭痛、手腳乏力或麻痺、記憶錯亂、行為及性格突變、平衡感變差、感到噁心，甚至口齒不清及吞嚥問題等症狀。

治療方面，劉醫生表示，過往癌細胞腦轉移患者主要接受全腦放射治療，惟會出現脫髮、疲勞、嗜睡和認知功能障礙等副作用，「不少患者年紀相當輕，你可以想像，如果在他們身上出現這些副作用，對他們的生活將會有很大影響。」。有關患者亦可接受藥物治療，惟大腦中的血腦屏障會阻止大多數藥物從血液滲透至大腦，增加藥物治療腦癌難度。

至於帶有ALK基因變異的非小細胞癌患者，近年則可接受ALK抑制劑作標靶治療，有關抑制劑已演變至第三代。劉醫生引述刊登於《新英倫醫學雜誌》的中期研究結果指，服用第三代抑制劑的ALK基因變異晚期肺癌患者，其12個月無惡化存活期達78%，較第一代抑制劑增一倍。針對已有一定範圍腦轉移的患者，第三代ALK抑制劑誘發的顱內反應更達82%，顱內反應持續一年以上則達72%，較第一代ALK抑制劑明顯較有效減緩腦轉移惡化。

至於本身沒有腦轉移之病人，追蹤至三年的進一步研究發現，第三代ALK抑制劑亦能起預防腦轉移作用，超過99%三年內未有發現顱內惡化，比第一代抑制劑的少於50%明顯較高。不過劉醫生提醒，有關藥物有機會出現高血脂、水腫或手腳麻痺等副作用，建議病人需因應個人狀況與醫生商討合適治療方案。

30出頭ALK肺癌上身

年僅37歲的劉小姐，素來不煙不酒，惟於早年被確診ALK型肺癌，「數年前，我摸到淋巴漲大，一開始沒有理會，但持續數星期後便求醫並服藥後，腫塊仍沒有消除，於是作進一步檢查，並確診第三期肺癌，癌細胞擴散至附近的淋巴。」她曾服用第一代ALK抑制劑，惟出現作嘔、頭暈、肚瀉和看見閃亮等副作用；亦曾接受了電療及化療，目前病情尚算穩定，惟擔憂之後可能出現腦轉移，有考慮服用第三代ALK抑制劑，冀起預防功效。

(特約)