【烏克蘭戰爭】普京讚俄軍順利 烏受困者生還渺茫

俄羅斯早前在東正教聖誕節暫時停火後,再次加大對烏克蘭的軍事行動力度。俄羅斯總統普京近日盛讚俄軍在烏戰事順利,希望會有更多好消息。日前被炸的烏克蘭住宅大樓死亡人數增加,仍有多人被困瓦礫下,惟估計生存機會渺茫。

普京(Vladimir Putin)於周日(15日)在國營電視台《俄羅斯一台》(Rossiya 1)現身,被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾(Soledar)時,他稱俄軍現時氣氛正面,當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展,希望將會有更多好消息。

俄羅斯國防部上周宣稱,俄軍完成「解放」蘇勒答爾。但烏軍上周六(14日)聲稱,當地仍有部隊繼續抵抗俄軍,否認蘇勒答爾已完全失守。美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)亦明言,烏軍不可能繼續堅守蘇勒答爾。

烏克蘭中南部第聶伯羅(Dnipro)住宅大樓被俄國導彈炸中,死亡人數已增至30名,當地官員估計瓦礫下仍有30至40人被困。第聶伯羅市長Borys Filatov坦承,被困民眾獲救機會愈來愈渺茫。

俄軍被指在上周六的兩次空襲中用前蘇聯時代﹑精準度不足的Kh-22型導彈。俄國防部周日發出聲明確認日前襲擊命中所有指定目標,但未提及第聶伯羅為目標之一。

烏軍南部軍區發言人指出,上周六空襲中俄軍只動用一半在黑海部署的巡航導彈,相信敵人或有進一步攻擊行動。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周日表明,會盡力營救每一位第聶伯羅被困者,即將他們生存機會渺茫依然堅持拯救行動至最後一刻。他亦指出,數十人已獲救,包括6名兒童。

責任編輯:吳漢培