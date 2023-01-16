【烏克蘭戰爭】普京讚俄軍順利 烏受困者生還渺茫

俄羅斯早前在東正教聖誕節暫時停火後，再次加大對烏克蘭的軍事行動力度。俄羅斯總統普京近日盛讚俄軍在烏戰事順利，希望會有更多好消息。日前被炸的烏克蘭住宅大樓死亡人數增加，仍有多人被困瓦礫下，惟估計生存機會渺茫。

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普京（Vladimir Putin）於周日（15日）在國營電視台《俄羅斯一台》（Rossiya 1）現身，被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾（Soledar）時，他稱俄軍現時氣氛正面，當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展，希望將會有更多好消息。

俄羅斯國防部上周宣稱，俄軍完成「解放」蘇勒答爾。但烏軍上周六（14日）聲稱，當地仍有部隊繼續抵抗俄軍，否認蘇勒答爾已完全失守。美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）亦明言，烏軍不可能繼續堅守蘇勒答爾。

烏克蘭中南部第聶伯羅（Dnipro）住宅大樓被俄國導彈炸中，死亡人數已增至30名，當地官員估計瓦礫下仍有30至40人被困。第聶伯羅市長Borys Filatov坦承，被困民眾獲救機會愈來愈渺茫。

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俄軍被指在上周六的兩次空襲中用前蘇聯時代﹑精準度不足的Kh-22型導彈。俄國防部周日發出聲明確認日前襲擊命中所有指定目標，但未提及第聶伯羅為目標之一。

烏軍南部軍區發言人指出，上周六空襲中俄軍只動用一半在黑海部署的巡航導彈，相信敵人或有進一步攻擊行動。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日表明，會盡力營救每一位第聶伯羅被困者，即將他們生存機會渺茫依然堅持拯救行動至最後一刻。他亦指出，數十人已獲救，包括6名兒童。

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責任編輯：吳漢培