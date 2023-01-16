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【高息股│大行報告】大和：電能預測股息率維持約6.5厘、本港公用股中最高　英鎊滙價不及預期故削目標價　

股市 10:19 2023/01/16

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【高息股│大行報告】大和：電能預測股息率維持約6.5厘、本港公用股中最高　英鎊滙價不及預期故削目標價　

加息周期下，大和資本預期，電能實業 （00006） 於2022至2024年每股派息增長只有1仙，但亦有可能維持股息不息，因此預期電能於2022至2024年股息率維持約6.5至6.6厘水平，分別較煤氣 （00003） 及長建 （01038） 的4.6厘及6厘吸引，但相信隨H股今年反彈，所有本港公用股均能受惠。

「基於派息確實性較高，加上潛在併購可能，建議投資者持有長建或電能，並沽空煤氣。」

受英鎊貶值影響，電能上半年英國經調整盈利按年下跌14%。大和指，基於英鎊兌港元自9月底以來反彈，加上聯儲局加息步伐放緩，預期英鎊兌港元會維持9.5算以上，因此利好電能業務。該行又預期UKPN及WACC兩大業務最終的稅率會較原本更佳，而且2025年4月1日前沒有其他主要海外資產需要進行稅務重置。

防疫措施放寬利併購前景

大和稱，受到全球嚴格防疫影響，過去3年電能及長建均沒有為潛在併購項目進行盡職審查，但隨防疫措施放寬，長和系的併購前景較佳，加上電能為淨現金，更加強其併購實力。

大和維持電能「買入」評級，但削12個月目標價11.3%至51元，並因應調低英鎊兌港元滙價，削2022至2023年每股盈利約2.3%至7.8%。

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編輯：陳韻妍

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